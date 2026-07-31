Українці дедалі частіше одружуються онлайн: нова статистика Мін'юсту

Одружень стало на 16% більше, ніж у 2025 році

За перше півріччя 2026 року українці зареєстрували майже 80 тисяч шлюбів, а чотири з десяти пар скористалися онлайн-сервісом

За перше півріччя 2026 року в Україні зареєстрували 79 516 шлюбів, що на 16% більше, ніж за аналогічний період торік. Водночас майже 40% молодят скористалися можливістю укласти шлюб онлайн. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на дані Міністерства юстиції, оприлюднені сервісом Опендатабот.

У середньому щомісяця в Україні одружуються близько 13,3 тис. пар. Водночас статистика попередніх років свідчить, що друга половина року традиційно є активнішою для укладання шлюбів. Так, у 2025 році кількість весіль у другому півріччі була на 41% більшою, ніж у першому.

Найпопулярнішими датами серед молодят цього року стали День святого Валентина, коли одружилися 1 248 пар, а також дзеркальна дата 26 червня 2026 року, яку для весілля обрали 2 528 пар.

Найбільше шлюбів за пів року зареєстрували у Києві – 19 928. На другому місці опинилася Дніпропетровська область із 15 545 новими сім'ями, а третю позицію посіла Львівщина, де одружилися 8 909 пар.

Кожен четвертий шлюб зареєстровано у столиці інфографіка: Опендатабот

Така динаміка у Києві, Дніпропетровській та Львівській областях може бути пов'язана з розвитком сервісу онлайн-реєстрації шлюбу. Саме в цих регіонах працюють цифрові офіси державної реєстрації актів цивільного стану.

Загалом від початку року дистанційно зареєстрували шлюб 30 488 пар. Майже чотири з десяти нових сімей скористалися онлайн-сервісом.

Водночас у більшості інших регіонів країни кількість укладених шлюбів порівняно з першим півріччям 2025 року скоротилася.

За даними Міністерства юстиції, у першому півріччі 2026 року через органи ДРАЦС розірвали шлюб 12 175 пар. Це на 4% менше, ніж за аналогічний період 2025 року.

Кількість розлучень, як і шлюбів, традиційно зростає у другому півріччі. У середньому вона приблизно на 30% вища, ніж у першому.

Найбільше скорочення кількості розлучень порівняно з першим півріччям 2025 року зафіксували на Житомирщині (–20%) та Полтавщині (–19%). Водночас у Тернопільській області цей показник зріс на 17%, на Закарпатті – на 15%, а на Чернігівщині – на 11%.

Найбільше офіційних розлучень зареєстрували у Києві – 1 801. Далі йдуть Дніпропетровська область (1 125), Київська (898), Одеська (880) та Харківська (874).

Скільки пар розірвали шлюб через ДРАЦС у І півріччі 2026 року інфографіка: Опендатабот

Водночас у публікації наголошують, що ці дані не відображають повної картини, адже статистика враховує лише розлучення, оформлені через ДРАЦС. Якщо подружжя має спільних неповнолітніх дітей або майнові спори, шлюб розривається через суд і до цієї статистики не потрапляє. За оцінками сервісу, нині через органи ДРАЦС оформлюють приблизно кожне четверте розлучення.

Нагадаємо, за останні п’ять років українські суди ухвалили щонайменше 2 874 рішення щодо шлюбів неповнолітніх. Попри суспільні дискусії навколо дитячих шлюбів, у переважній більшості випадків суди підтримують заявників – відмову отримали лише у 48 справах, або близько 2%.