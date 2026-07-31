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В одній з областей України запроваджено аварійні відключення світла

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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В одній з областей України запроваджено аварійні відключення світла
Енергетики Сумщини звернулися до населення
фото: Unsplash

Обмеження діють в частині Сумської області через пошкодження енергосистеми внаслідок російських атак

У частині Сумської області 31 липня запровадили графіки аварійних відключень електроенергії для споживачів усіх десяти черг. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на АТ «Сумиобленерго».

Як зазначили в компанії, обмеження ввели за вказівкою НЕК «Укренерго» через пошкодження енергосистеми, спричинені постійними російськими обстрілами.

Енергетики нагадали, що під час графіків аварійних відключень черга споживача визначається окремо і не збігається з чергою, яка застосовується при погодинних відключеннях. Перевірити її можна на сайті АТ «Сумиобленерго» у розділі «Відключення» за адресою або номером особового рахунку, а також в особистому кабінеті сервісу E-Svitlo.

У компанії також наголосили, що аварійні відключення не мають фіксованого часу завершення, оскільки запроваджуються через аварійні ситуації в енергосистемі.

«Ми продовжуємо відновлювати розподіл електроенергії. Робота триває 24/7. Співчуваємо всім, кого Росія позбавила світла», – заявили в АТ «Сумиобленерго».

Нагадаємо, раніше міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що українська енергосистема готується до максимальних серпневих навантажень. На виконання доручення Міненерго вже вжито комплекс заходів, спрямованих на забезпечення стабільності роботи мережі.

Ці та додаткові заходи повинні забезпечити потреби споживачів у повному обсязі. Водночас «Укренерго» готується і до можливого застосування графіків обмеження потужності для промисловості та бізнесу. 

За оцінкою «Укренерго», складною для української енергосистеми може стати наступна зима. Найбільший ризик виникне у разі тривалого зниження температури до -10°C і нижче. 

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Теги: Суми Сумщина електроенергія відключення відключення світла

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