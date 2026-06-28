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Яке релігійне свято відзначається 29 червня 2026: традиції та молитва

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Яке релігійне свято відзначається 29 червня 2026: традиції та молитва
колаж: glavcom.ua

Свята 29 червня в церковному календарі – День святих верховних апостолів Петра і Павла

29 червня православна церква вшановує святих верховних апостолів Петра і Павла (у народі просто Петра і Павла). Це свято також ознаменовує закінчення Петрівського посту.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 29 червня 2026 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

День святих верховних апостолів Петра і Павла

Яке релігійне свято відзначається 29 червня 2026: традиції та молитва фото 1

Сьогодні віряни за новим церковним календарем відзначають одне з найбільших християнських свят – День святих верховних апостолів Петра і Павла. Цей день також знаменує собою завершення Петрівського посту та відкриває новий духовний етап літа.

Вони були абсолютно різними: Петро – простий галілейський рибалка, який став першим серед учнів Христа, а Павло – високоосвічений римський громадянин, який спочатку переслідував християн, але після дивовижного навернення став найпалкішим проповідником віри. Обидва святих прийняли мученицьку смерть за Христа в один день у Римі.

Молитви дня

О, святі верховні апостоли Петре і Павле, стовпи віри Христової та молитовники за душі наші! Молимо вас у цей світлий день: виблагайте у Господа Бога нашого прощення гріхів наших, мир для нашої землі та захист від усякого зла.

Зміцніть віру нашу, зціліть душі й тіла, та захистіть усіх воїнів, що боронять нашу Україну. Нехай ваше заступництво береже наші домівки від ворогів, а серця сповнює любові та надії.

Амінь.

Народні вірування та прикмети

  • Якщо на Петра і Павла спека – на Різдво буде лютий мороз.
  • Зозуля перестає кувати за тиждень до свята – до ранньої зими, а якщо кує після – зима буде затяжною.
  • Дощ цього дня обіцяє багатий урожай зерна.

Що заборонено робити

  • Важко працювати: забороняється важка фізична праця, робота на городі, в полі, а також велике прибирання, шиття та в'язання.
  • Сваритися: не можна лаятися, думати про когось погано, лихословити та бажати зла іншим.
  • Давати чи брати в борг: вважається, що це може призвести до злиднів протягом усього року.
  • Вінчатися: у цей день традиційно не проводять таїнство вінчання.

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Теги: традиції свято релігія церква православна церква Україна

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