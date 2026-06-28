Яке релігійне свято відзначається 29 червня 2026: традиції та молитва

Свята 29 червня в церковному календарі – День святих верховних апостолів Петра і Павла

29 червня православна церква вшановує святих верховних апостолів Петра і Павла (у народі просто Петра і Павла). Це свято також ознаменовує закінчення Петрівського посту.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 29 червня 2026 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

День святих верховних апостолів Петра і Павла

Сьогодні віряни за новим церковним календарем відзначають одне з найбільших християнських свят – День святих верховних апостолів Петра і Павла. Цей день також знаменує собою завершення Петрівського посту та відкриває новий духовний етап літа.

Вони були абсолютно різними: Петро – простий галілейський рибалка, який став першим серед учнів Христа, а Павло – високоосвічений римський громадянин, який спочатку переслідував християн, але після дивовижного навернення став найпалкішим проповідником віри. Обидва святих прийняли мученицьку смерть за Христа в один день у Римі.

Молитви дня

О, святі верховні апостоли Петре і Павле, стовпи віри Христової та молитовники за душі наші! Молимо вас у цей світлий день: виблагайте у Господа Бога нашого прощення гріхів наших, мир для нашої землі та захист від усякого зла. Зміцніть віру нашу, зціліть душі й тіла, та захистіть усіх воїнів, що боронять нашу Україну. Нехай ваше заступництво береже наші домівки від ворогів, а серця сповнює любові та надії. Амінь.

Народні вірування та прикмети

Якщо на Петра і Павла спека – на Різдво буде лютий мороз.

Зозуля перестає кувати за тиждень до свята – до ранньої зими, а якщо кує після – зима буде затяжною.

Дощ цього дня обіцяє багатий урожай зерна.

Що заборонено робити