Яке релігійне свято відзначається 29 червня 2026: традиції та молитва
Свята 29 червня в церковному календарі – День святих верховних апостолів Петра і Павла
29 червня православна церква вшановує святих верховних апостолів Петра і Павла (у народі просто Петра і Павла). Це свято також ознаменовує закінчення Петрівського посту.
«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 29 червня 2026 року.
Зміст
Релігійні свята та їхня історія
День святих верховних апостолів Петра і Павла
Сьогодні віряни за новим церковним календарем відзначають одне з найбільших християнських свят – День святих верховних апостолів Петра і Павла. Цей день також знаменує собою завершення Петрівського посту та відкриває новий духовний етап літа.
Вони були абсолютно різними: Петро – простий галілейський рибалка, який став першим серед учнів Христа, а Павло – високоосвічений римський громадянин, який спочатку переслідував християн, але після дивовижного навернення став найпалкішим проповідником віри. Обидва святих прийняли мученицьку смерть за Христа в один день у Римі.
Молитви дня
О, святі верховні апостоли Петре і Павле, стовпи віри Христової та молитовники за душі наші! Молимо вас у цей світлий день: виблагайте у Господа Бога нашого прощення гріхів наших, мир для нашої землі та захист від усякого зла.
Зміцніть віру нашу, зціліть душі й тіла, та захистіть усіх воїнів, що боронять нашу Україну. Нехай ваше заступництво береже наші домівки від ворогів, а серця сповнює любові та надії.
Амінь.
Народні вірування та прикмети
- Якщо на Петра і Павла спека – на Різдво буде лютий мороз.
- Зозуля перестає кувати за тиждень до свята – до ранньої зими, а якщо кує після – зима буде затяжною.
- Дощ цього дня обіцяє багатий урожай зерна.
Що заборонено робити
- Важко працювати: забороняється важка фізична праця, робота на городі, в полі, а також велике прибирання, шиття та в'язання.
- Сваритися: не можна лаятися, думати про когось погано, лихословити та бажати зла іншим.
- Давати чи брати в борг: вважається, що це може призвести до злиднів протягом усього року.
- Вінчатися: у цей день традиційно не проводять таїнство вінчання.
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