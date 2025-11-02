Головна Країна Політика
«Постійно скаржаться». Нардеп розповів, як росіяни маніпулюють європейською мовною Хартією

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
«Постійно скаржаться». Нардеп розповів, як росіяни маніпулюють європейською мовною Хартією
Микита Потураєв обурений позицією любителів «руського миру» в ЄС
фото з відкритих джерел

Потураєв: «Російській мові в цій Хартії робити було нема чого з самого початку»

Європейська хартія регіональних або міноритарних мов покликана захищати мови, які перебувають під загрозою зникнення, а не мови національних меншин чи домінантні мови, такі як російська. Про це в інтерв'ю «Главкому» заявив народний депутат, голова парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв.

За його словами, документ має на меті підтримку саме малих мовних спільнот, які існують у відриві від своїх історичних батьківщин.

«Ця Хартія – дуже важлива. Це один із фундаментальних документів, який захищає так звані міноритарні мови. Але міноритарні мови – це не мови нацменшин, це мови, які самі по собі є маленькими та перебувають на межі зникнення, як, наприклад, урумська. Або це мови невеликих спільнот – як, наприклад, чехів, яких у нас лише близько п’яти тисяч», – пояснив Потураєв.
Депутат також навів приклад мови ідиш, яка майже зникла, але є частиною української культурної спадщини. Він наголосив, що навіть попри те, що Ізраїль не підтримує ідиш, Україна має зобов’язання сприяти збереженню таких мов.

«Наші українські євреї – не така велика спільнота, і вони заслуговують на те, щоб їхня мова отримувала підтримку від нашої держави», – додав нардеп.

Потураєв підкреслив, що російська мова не належить до категорії міноритарних. Однак у тексті Хартії, ратифікованої Верховною Радою у 2003 році, базовий термін «regional or minority languages» (варіант англійською мовою), «langues regionales ou minoritaires» (французською мовою) був некоректно перекладений українською як «регіональні мови або мови меншин». Така плутанина пояснюється просто: український варіант Хартії був перекладом не з офіційних англійської чи французької мов, а... з російської. Це дало можливість включити російську мову до списку «мов меншин», які потребують захисту та підтримки з боку української держави. 

«Російській мові в цій Хартії робити було нема чого з самого початку. Просто у 2003 році «регіонали», які лобіювали цю маніпуляцію, підмінили поняття. Замість того, щоб написати «міноритарні мови», як це випливає з прямого перекладу, вони записали «мови національних меншин». І таким чином там опинилися москалі з їхньою московитською мовою», – сказав він.

На думку депутата, саме через цю підміну Росія нині активно маніпулює текстом Хартії, використовуючи її для політичного тиску на Україну.«Москалі постійно це використовують, бо ми маємо виконувати певні пункти із захисту і підтримки мов. Зрозуміло, що ми московську мову не підтримуємо, і вони на це постійно скаржаться. І навіть у ПАРЄ проходять слухання на тему “«чому це Україна не підтримує російську мову», – резюмував Потураєв.

Нагадаємо, представники європейських інституцій неформально тиснули на українських посадовців, аби зупинити ухвалення законопроєкту, який обмежує використання російської мови в Україні. Йдеться про урядовий законопроєкт №14120, що стосується внесення змін до деяких законів України у зв’язку з оновленням офіційного перекладу Європейської Хартії регіональних або міноритарних мов. 

Теги: росія депутат Україна Микита Потураєв росіяни

