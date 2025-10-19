МВФ погіршив очікування щодо тривалості війни в Україні

МВФ зберігає свій жовтневий прогноз щодо зростання ВВП України на 2,0% у 2025 році

Фонд виходить із припущення, що бойові дії триватимуть увесь 2026 рік

Міжнародний валютний фонд (МВФ) погіршив свої очікування щодо термінів закінчення повномасштабної війни в Україні. У рамках обговорення нової програми підтримки з Києвом, Фонд тепер виходить із припущення, що війна може тривати протягом усього 2026 року. Про це заявив директор Європейського департаменту МВФ Альфред Каммер під час брифінгу, пише «Главком».

Каммер підтвердив, що погіршення прогнозів зростання української економіки відображає реалії, зокрема, атаки Росії на енергетичну інфраструктуру, які також спрямовані проти цивільного населення.

«Ми також враховуємо, що український уряд чітко вказав: війна триватиме довше, вона триватиме протягом 2026 року, і це відображено в наших прогнозах», – сказав представник МВФ.

Це припущення, закладене у макроекономічну рамку, є більш песимістичним, ніж попередній базовий сценарій МВФ, який передбачав кінець війни наприкінці 2025 року. Новий сценарій відображає позицію українського уряду, який підготував проєкт державного бюджету на 2026 рік, виходячи саме з цього жорсткого сценарію.

Альфред Каммер підтвердив, що Україна звернулася до МВФ із запитом на нову програму підтримки.

«Ми почали обговорення як щодо макроекономічної рамки, так і щодо заходів структурних перетворень, які могли б бути підтримані в рамках такої програми», – зазначив він, додавши, що переговори тільки розпочалися і займуть певний час.

Другим ключовим елементом залишається забезпечення зовнішнього фінансування. МВФ бере участь у переговорах із партнерами України для визначення її фінансового розриву, оскільки потреби залишаються значними.

Каммер підкреслив, що МВФ очікує від Києва рішучих кроків щодо збільшення власних доходів бюджету, а також продовження реформ у сферах боротьби з корупцією, управління та зміцнення інституцій. «Це має вирішальне значення для відновлення країни і підготовки до вступу в ЄС», – наголосив він.

Представник МВФ прокоментував також ідею використання заморожених російських активів (близько €210 млрд у Європі та $5 млрд) для фінансування України.

МВФ не має «конкретної позиції» щодо механізму їх використання, але закликає країни-донори «забезпечити надійне юридичне підґрунтя» перед ухваленням рішення та враховувати «можливі наслідки для міжнародної валютної системи».

Незважаючи на продовження війни, МВФ зберігає свій жовтневий прогноз щодо зростання ВВП України на 2,0% у 2025 році та очікує стрибок зростання до 4,8% у 2026 році.

Як відомо, Міжнародний валютний фонд (МВФ) вдруге за рік знизив свій прогноз зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) в Росії в 2025 році — до 0,6 з 0,9%, які прогнозувалися в кінці липня.