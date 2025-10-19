Головна Думки вголос Сергій Таран
Сергій Таран Політолог

Що показала остання зустріч Трампа і Зеленського

Чим довше Трамп віритиме у чудодійні зустрічі з Путіним, тим швидше «війна Байдена» ставатиме «війною Трампа»
фото: Офіс президента

Про зустріч Трамп-Зеленський

• 1 •

Спочатку про загальне. Вже зараз можна однозначно говорити, що концепція MAGA про американський ізоляціонізм зазнала провалу. І це буде найважливішим результатом першого року перебування Трампа при владі. Американський президент змушений зараз займатися буквально всім – війною на Близькому Сході, торгівельними війнами з Китаєм і навіть війною з Венесуелою. І, звісно, – припиненням російсько-української війни. Наскільки вдало все це виходить – це вже інша історія. Але Америку не вдається випиляти зі світової мапи навіть самому президенту США. І це, насправді, хороша новина. Бо тоді би замість США вакуум влади у різних регіонах заповнювали би набагато гірші для світу країни.

• 2 •

А тепер конкретніше. Так, всі очікували, що Трамп анонсуватиме надання Україні «Томагавків». Натомість, він анонсував свою зустріч з Путіним. Це, звісно, не може подобатися. Але треба розуміти, що «Томагавками» Трамп неофіційно лякав Путіна саме зараз цієї зустрічі, і тому у світі Трампа все відбувається правильно і прогнозовано.

• 3 •

Стратегічною задачею Трампа є стримування Китаю, і тому і завершення російсько-української війни розглядається, насамперед, крізь призму відриву Росії від Китаю. Але не аж так, щоби Росія змогла стати серйозним конкурентом США у Європі. Всі дії Трампа, в тому числі і майбутня зустріч з Путіним, слід поки розглядати під кутом саме цієї задачі.

• 4 •

Але так буде не завжди. Чим довше Трамп віритиме у чудодійні зустрічі з Путіним, тим швидше «війна Байдена» ставатиме «війною Трампа». Тому, думаю, ця віра не безкінечна. Кожного разу, коли Трамп отримуватиме протилежні своїм очікуванням результати він змушений буде думати про альтернативи м’якій дипломатії. Хоча процес переосмислення буде довший, ніж хотілося б. Я би ризикнув припустити, що терпіння Трампа вистачить ще на пів року. А там треба буде переосмислювати свою політику. Як вже була переосмислена у частині, що «Америка над усе», а решта країн – не мають значення.

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
