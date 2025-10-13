Сибіга розповів, скільки країн приєднаються до закупівлі зброї США для України

Ще сім держав мають намір приєднатися до ініціативи НАТО PURL для підтримки Києва

Ще сім країн мають намір долучитися до закупівлі американської зброї для України в рамках ініціативи НАТО PURL. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на коментар міністра закордонних справ України Андрія Сибіги у Європейська правда.

13 жовтня Сибіга під час пресконференції із главою європейської дипломатії Каєю Каллас у Києві сказав, що ще сім держав мають намір стати учасниками ініціативи НАТО PURL.

«Маємо сьогодні шість країн, які внесли конкретні суми для її наповнення, для продовження програми. І ми можемо станом на сьогодні говорити про намір ще семи країн виступити учасниками з конкретним внеском цієї програми» , – поділився український міністр.

Нагадаємо, що посол США в НАТО Метью Вітакер заявив, що США мають потужне озброєння, яке Київ може отримати у майбутньому. Деякі системи можуть бути передані Україні, що потенційно змінить військові розрахунки. Водночас, за словами Вітакера, Володимир Путін поки не готовий до переговорів.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом обговорювалося посилення військової допомоги Києву, зокрема можливість передачі далекобійних ракет Tomahawk. Це озброєння дозволить Силам оборони України ефективніше завдавати ударів по стратегічних об’єктах Росії, включно з енергетичною та військовою інфраструктурою.

У своїй заяві Келлог повідомив, що Трамп санкціонував далекобійні удари України по території Росії, проте деякі підрозділи Пентагону час від часу не надавали Києву повноважень для їх реалізації. Його коментар підкреслює принцип верховенства цивільного контролю та роль президента США у прийнятті рішень щодо військової допомоги союзникам.