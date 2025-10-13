Головна Країна Політика
Сибіга розповів, скільки країн приєднаються до закупівлі зброї США для України

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Сибіга розповів, скільки країн приєднаються до закупівлі зброї США для України
13 жовтня Сибіга заявив, що ще сім держав мають намір стати учасниками ініціативи НАТО PURL
Фото: Ruslan Stefanchuk/Facebook

Ще сім держав мають намір приєднатися до ініціативи НАТО PURL для підтримки Києва

Ще сім країн мають намір долучитися до закупівлі американської зброї для України в рамках ініціативи НАТО PURL. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на коментар міністра закордонних справ України Андрія Сибіги у Європейська правда

13 жовтня Сибіга під час пресконференції із главою європейської дипломатії Каєю Каллас у Києві сказав, що ще сім держав мають намір стати учасниками ініціативи НАТО PURL.

«Маємо сьогодні шість країн, які внесли конкретні суми для її наповнення, для продовження програми. І ми можемо станом на сьогодні говорити про намір ще семи країн виступити учасниками з конкретним внеском цієї програми» , – поділився український міністр.

Нагадаємо, що посол США в НАТО Метью Вітакер заявив, що США мають потужне озброєння, яке Київ може отримати у майбутньому. Деякі системи можуть бути передані Україні, що потенційно змінить військові розрахунки. Водночас, за словами Вітакера, Володимир Путін поки не готовий до переговорів.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом обговорювалося посилення військової допомоги Києву, зокрема можливість передачі далекобійних ракет Tomahawk. Це озброєння дозволить Силам оборони України ефективніше завдавати ударів по стратегічних об’єктах Росії, включно з енергетичною та військовою інфраструктурою.

У своїй заяві Келлог повідомив, що Трамп санкціонував далекобійні удари України по території Росії, проте деякі підрозділи Пентагону час від часу не надавали Києву повноважень для їх реалізації. Його коментар підкреслює принцип верховенства цивільного контролю та роль президента США у прийнятті рішень щодо військової допомоги союзникам.

Теги: Володимир Зеленський Андрій Сибіга зброя Україна США

Час подивитися у космос
Час подивитися у космос: супутники змінюють війну
6 жовтня, 13:03
Нові заяви президента США: Трамп любить ставити на переможців і зневажає лузерів
Нові заяви президента США: Трамп любить ставити на переможців і зневажає лузерів
24 вересня, 12:30
США вже запровадили тарифи на індійські товари через закупівлю російської нафти
Міністр фінансів США назвав два терміни закінчення війни: яка умова зупинить Москву
16 вересня, 08:58
Денис Шмигаль: важливо діяти спільно, рішуче реагувати на загрози
Україна та Польща посилять співпрацю в оборонній сфері – Шмигаль
18 вересня, 14:55
США окремо накладає санкції на п'ять фізичних осіб та одну організацію, пов'язаних з Іранською організацією оборонних інновацій та досліджень
США запроваджує нові санкції проти Ірану за ядерну програму
2 жовтня, 06:49
Росія змогла обійти санкції США через криптовалютну операцію
Financial Times пояснив, як Росія змогла обійти санкції США
6 жовтня, 22:40
Трамп: У нас є Закон про повстання не просто так. Якби люди гинули, а суди чи губернатори нас стримували – звісно, я б це зробив
Трамп пригрозив застосувати Закон про повстання: у США зростає напруга
8 жовтня, 03:26
Сибіга закликав асоціацію Карибських держав до підтримки мирних зусиль України
Сибіга заявив, що Україна хоче відкрити нові посольства в декількох країнах
22 вересня, 19:39
Україна не може знову мати армію в 250 тисяч, як це було до війни
Воєнний стан не скасують. Нардеп розкрив, що чекає на Україну після перемир’я
28 вересня, 17:58

Верховна представниця ЄС пояснила, чому час грає на руку Україні
Верховна представниця ЄС пояснила, чому час грає на руку Україні
Трамп у парламенті Ізраїлю зробив низку заяв
Трамп у парламенті Ізраїлю зробив низку заяв
Зеленський назвав страх Росії, який може змусити її до миру
Зеленський назвав страх Росії, який може змусити її до миру
Зеленський удруге за два дні говорив із Трампом
Зеленський удруге за два дні говорив із Трампом
Зеленський обговорив з Макроном посилення ППО
Зеленський обговорив з Макроном посилення ППО

Атака на Харківщину: є постраждалі, серед них – дитина
Вчора, 09:44
Європа продовжує фінансувати Кремль: які країни збільшили імпорт російських енергоносіїв?
Вчора, 04:46
В Україні хмарно, дощитиме: прогноз погоди на 10 жовтня
10 жовтня, 06:01
В Україні дощитиме: прогноз погоди на 9 жовтня
9 жовтня, 05:59
В Україні хмарно, місцями дощитиме: прогноз погоди на 8 жовтня
8 жовтня, 05:59
В Україні хмарно: прогноз погоди на 7 жовтня
7 жовтня, 05:54

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
