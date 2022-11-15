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Ясно лише на сході України: прогноз погоди на 15 листопада

Юрій Лящук
glavcom.ua
Ясно лише на сході України: прогноз погоди на 15 листопада
Ясно буде лише на сході України
фото: glavcom.ua

У вівторок, 15 листопада, в Україні дощів не очікується

15 листопада, в Україні дощів не очікується. Проте на всій території нашої країни буде прохолодно. Про це повідомив meteoprog.

Ясно буде лише на сході України: в Луганській та Донецькій областях.

15 листопада, утримається погода без опадів по всій країні. Вітер слабкий, змінних напрямків. Температура повітря вночі на Лівобережжі України -6...-1 °С, на Правобережжі 0...+5 °С; вдень максимальні значення становитимуть +4…+9 °С, на Прикарпатті та на півдні місцями +10…+15 °С.

Ясно лише на сході України: прогноз погоди на 15 листопада фото 1

Нагадаємо, жовтень 2022 року став найтеплішим у Європі за всю історію спостережень. Температура повітря у жовтні була майже на 2 градуси вищою від контрольного періоду 1991-2020 років.

Додамо, за прогнозами синоптиків, у грудні майже по всій території України пануватиме плюсова температура. Водночас справжня зимова погода та морози завітають вже у січні.

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Теги: прогноз погоди Україна

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