Ясно лише на сході України: прогноз погоди на 15 листопада
У вівторок, 15 листопада, в Україні дощів не очікується
15 листопада, в Україні дощів не очікується. Проте на всій території нашої країни буде прохолодно. Про це повідомив meteoprog.
Ясно буде лише на сході України: в Луганській та Донецькій областях.
15 листопада, утримається погода без опадів по всій країні. Вітер слабкий, змінних напрямків. Температура повітря вночі на Лівобережжі України -6...-1 °С, на Правобережжі 0...+5 °С; вдень максимальні значення становитимуть +4…+9 °С, на Прикарпатті та на півдні місцями +10…+15 °С.
Нагадаємо, жовтень 2022 року став найтеплішим у Європі за всю історію спостережень. Температура повітря у жовтні була майже на 2 градуси вищою від контрольного періоду 1991-2020 років.
Додамо, за прогнозами синоптиків, у грудні майже по всій території України пануватиме плюсова температура. Водночас справжня зимова погода та морози завітають вже у січні.
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