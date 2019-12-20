Єдина «свободівка» у парламенті прокоментувала вихід з партії впливових політиків



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Оксана Савчук підкреслила, що «сила партії в тих людях, які залишаються з нею у будь-який момент, коли в нас велика популярність і коли менша»

«Найважливіше, що ці події відбулися в дуже цивілізований спосіб», - вважає Оксана Савчук

Народний депутат від партії «Свобода» Оксана Савчук вважає, що партія – це живий організм, тому завжди будуть ті, хто працюють і ті, «які хочуть у житті займатися чимось іншим».

Так прокоментувала Савчук в інтерв’ю «Главкому» вихід з партії «Свобода» кількох відомих політиків.

Як повідомлялося, місяць тому про свій вихід зі «Свободи» заявив Юрій Левченко. Разом із ним ще кілька депутатів Київради. Судячи з його слів, керівництво партії не чує таких, як він. Розірвав стосунки зі «Свободою» і фронтмен гурту «Тінь Сонця» Сергій Василюк.

На думку депутатки, «найважливіше, що ці події відбулися в дуже цивілізований спосіб».

Савчук підкреслила, що «сила партії в тих людях, які залишаються з нею у будь-який момент, коли в нас велика популярність і коли менша».

«До речі, мені дуже приємно, що до нас за цей час прийшло багато молодих людей», - зауважила «свободівка».

Водночас, Савчук наголосила, що хоча зараз конкуренція в націоналістичному середовищі набагато більша і монополія «Свободи» розмита іншими молодшими партіями, все ж «на парламентських виборах всі вони відкинули свої амбіції і пішли єдиним фронтом».

«Фактично ідеї у всіх однакові. Патріотизм не лише в гуманітарній політиці, але й в економіці і зовнішніх відносинах», - підкреслила депутатка.

Нагадаємо, на останніх парламентських виборах, що пройшли 21 липня 2019 року Всеукраїнське Об’єднання «Свобода», куди увійшли представники партій «Національний корпус», «Правий сектор», «Конгрес українських націоналістів», ГО «Організація українських націоналістів», руху «Дія» та УДА (керівник Дмитро Ярош), отримало 2,15% голосів. Партія не подолала 5% бар'єр, але має право на державне фінансування статутної діяльності. Натомість серед кандидатів-націоналістів в одномандатних округах перемогу здобула Оксана Савчук в ТВО №83 (Івано-Франківськ).

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