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З 23 червня в Україні запрацює Єдиний реєстр зброї

Ростислав Вонс
glavcom.ua
З 23 червня в Україні запрацює Єдиний реєстр зброї
Процедура отримання дозволів на зброю буде спрощена
фото з відкритих джерел

Через реєстр можна буде отримати інформацію про свою зареєстровану зброю

З 23 червня в Україні починає працювати Єдиний реєстр зброї (ЄРЗ). Про це Міністерство внутрішніх справ оголосило 16 червня.

Через реєстр можна буде отримати інформацію про свою зареєстровану зброю. Процедура отримання дозволів буде спрощена, отримання дозволів прискорюється диджиталізацією.

Зміни після запровадження реєстру зброї
Зміни після запровадження реєстру зброї
фото: МВС

Єдиний реєстр зброї передбачає створення Електронних кабінетів. Відтепер українці зможуть отримати послугу, не виходячи з дому – можна буде подати документи через «Єдине вікно громадянина» (або у магазині з продажу зброї). Для цього треба:

  • зайти на портал «Єдине вікно громадянина»;
  • авторизуватися;
  • оформити заявку;
  • прикріпити пакет необхідних документів;
  • додати сканкопії;
  • завірити копії електронним підписом;
  • надіслати заявку.
Порядок отримання цифрових послуг у сфері обігу зброї
Порядок отримання цифрових послуг у сфері обігу зброї
фото: МВС
Процес отримання цифрової послуги у сфері обігу зброї
Процес отримання цифрової послуги у сфері обігу зброї
фото: МВС

Раніше стало відомо, що в Україні запрацює Єдиний реєстр зброї, який спростить систему придбання та її продажу.

Тепер у кожного громадянина буде свій електронний кабінет з повною інформацією про його зброю, про терміни перереєстрації, про перевірки, відмітки купівлі-продажу. А при купівлі зброю можна буде вибрати та замовити, не заходячи ані в підрозділи дозвільної системи, ані в магазин. Відтак буде максимально спрощена система придбання та продажу зброї.

Основна мета Єдиного реєстру – щоб вся зброя, яка є на руках у громадян, а це 1,3 млн одиниць, була в реєстрі. Це ж стосуватиметься і нової зброї, яка надходитиме в Україну.

До слова, триває 478-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Сьогодні вночі РФ завдала чергового авіаційного удару по Україні – задіяла два іранських ударних БпЛА типу Shahed. Усі дрони знищено протиповітряною обороною. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках - протягом минулої доби відбулось понад 30 бойових зіткнень.

Теги: зброя реєстр МВС

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