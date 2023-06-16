З 23 червня в Україні запрацює Єдиний реєстр зброї

Через реєстр можна буде отримати інформацію про свою зареєстровану зброю

З 23 червня в Україні починає працювати Єдиний реєстр зброї (ЄРЗ). Про це Міністерство внутрішніх справ оголосило 16 червня.

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Через реєстр можна буде отримати інформацію про свою зареєстровану зброю. Процедура отримання дозволів буде спрощена, отримання дозволів прискорюється диджиталізацією.

Зміни після запровадження реєстру зброї фото: МВС

Єдиний реєстр зброї передбачає створення Електронних кабінетів. Відтепер українці зможуть отримати послугу, не виходячи з дому – можна буде подати документи через «Єдине вікно громадянина» (або у магазині з продажу зброї). Для цього треба:

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зайти на портал «Єдине вікно громадянина»;

авторизуватися;

оформити заявку;

прикріпити пакет необхідних документів;

додати сканкопії;

завірити копії електронним підписом;

надіслати заявку.

Порядок отримання цифрових послуг у сфері обігу зброї фото: МВС

Процес отримання цифрової послуги у сфері обігу зброї фото: МВС

Раніше стало відомо, що в Україні запрацює Єдиний реєстр зброї, який спростить систему придбання та її продажу.

Тепер у кожного громадянина буде свій електронний кабінет з повною інформацією про його зброю, про терміни перереєстрації, про перевірки, відмітки купівлі-продажу. А при купівлі зброю можна буде вибрати та замовити, не заходячи ані в підрозділи дозвільної системи, ані в магазин. Відтак буде максимально спрощена система придбання та продажу зброї.

Основна мета Єдиного реєстру – щоб вся зброя, яка є на руках у громадян, а це 1,3 млн одиниць, була в реєстрі. Це ж стосуватиметься і нової зброї, яка надходитиме в Україну.

До слова, триває 478-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Сьогодні вночі РФ завдала чергового авіаційного удару по Україні – задіяла два іранських ударних БпЛА типу Shahed. Усі дрони знищено протиповітряною обороною. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках - протягом минулої доби відбулось понад 30 бойових зіткнень.