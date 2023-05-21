«Їб*шить, щоб цей чорт міг вести розгульне життя». Військові ЗСУ влаштували флешмоб (фото)
Десятки захисників і захисниць пригадали, яким було їхнє життя до вторгнення Росії
Воїни Збройних сил України влаштували флешмоб у соціальних мережах. Захисники та захисниці діляться світлинами, на яких видно, як їхнє життя виглядало до повномасштабного вторгнення Росії, і яким воно є тепер.
Знімки військові підписують так: «Ця людина їб*шить, щоб цей чорт міг вести своє розгульне життя».
У флешмобі взяли участь десятки українських захисників і захисниць.
Свої публікації військові доповнюють історіями із мирного життя.
Так, хтось пригадує, як вів розгульний спосіб життя до повномасштабного вторгнення РФ, а хтось спокійно гуляв зі своїм собакою, працював на звичній роботі, робив макіяж тощо.
Нагадаємо, раніше українці запустили флешмоб шани розстріляному українському воїну, який перед стратою відповів окупантам «Слава Україні!»
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