«Їб*шить, щоб цей чорт міг вести розгульне життя». Військові ЗСУ влаштували флешмоб (фото)

У флешмобі взяли участь десятки українських захисників і захисниць

Десятки захисників і захисниць пригадали, яким було їхнє життя до вторгнення Росії

Воїни Збройних сил України влаштували флешмоб у соціальних мережах. Захисники та захисниці діляться світлинами, на яких видно, як їхнє життя виглядало до повномасштабного вторгнення Росії, і яким воно є тепер.

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Знімки військові підписують так: «Ця людина їб*шить, щоб цей чорт міг вести своє розгульне життя».

У флешмобі взяли участь десятки українських захисників і захисниць.

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Свої публікації військові доповнюють історіями із мирного життя.

Так, хтось пригадує, як вів розгульний спосіб життя до повномасштабного вторгнення РФ, а хтось спокійно гуляв зі своїм собакою, працював на звичній роботі, робив макіяж тощо.

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