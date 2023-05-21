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«Їб*шить, щоб цей чорт міг вести розгульне життя». Військові ЗСУ влаштували флешмоб (фото)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
«Їб*шить, щоб цей чорт міг вести розгульне життя». Військові ЗСУ влаштували флешмоб (фото)
У флешмобі взяли участь десятки українських захисників і захисниць
скриншот: Facebook / Олександр Равчев

Десятки захисників і захисниць пригадали, яким було їхнє життя до вторгнення Росії

Воїни Збройних сил України влаштували флешмоб у соціальних мережах. Захисники та захисниці діляться світлинами, на яких видно, як їхнє життя виглядало до повномасштабного вторгнення Росії, і яким воно є тепер.

Знімки військові підписують так: «Ця людина їб*шить, щоб цей чорт міг вести своє розгульне життя».

У флешмобі взяли участь десятки українських захисників і захисниць. 

Свої публікації військові доповнюють історіями із мирного життя.

«Їб*шить, щоб цей чорт міг вести розгульне життя». Військові ЗСУ влаштували флешмоб (фото) фото 1

Так, хтось пригадує, як вів розгульний спосіб життя до повномасштабного вторгнення РФ, а хтось спокійно гуляв зі своїм собакою, працював на звичній роботі, робив макіяж тощо.

«Їб*шить, щоб цей чорт міг вести розгульне життя». Військові ЗСУ влаштували флешмоб (фото) фото 2
«Їб*шить, щоб цей чорт міг вести розгульне життя». Військові ЗСУ влаштували флешмоб (фото) фото 3

Нагадаємо, раніше українці запустили флешмоб шани розстріляному українському воїну, який перед стратою відповів окупантам «Слава Україні!»

Теги: військові ЗСУ фото

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