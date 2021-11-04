Їла каштани, приготовлені матір'ю: у Луцьку померла восьмирічна дівчинка

У Луцьку померла 8-річна дівчинка, яка могла отруїтися каштанами

Коли у дівчинки погіршилося самопочуття, батьки не звернулися до медиків, а лікували її самостійно

У Волинській обласній дитячій лікарні померла восьмирічна дівчинка. Смерть дитини настала 28 жовтня. Підозрюють, що маленька пацієнтка отруїлася каштанами, повідомляють Волинські Новини із посиланням на свої джерела.

Зазначається, що перед госпіталізацією дівчинка їла страву із каштанів, яку приготувала її мати.

Коли у дівчинки погіршилося самопочуття, батьки не звернулися до медиків, а лікували її самостійно. В результаті дитина до медустанови потрапила у дуже тяжкому стані.

В оперативно-диспетчерській службі КП Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф розповіли, що у швидку виклик надійшов 21 жовтня о 19:40.

Медики з'ясували, що дитина за кілька днів до звернення в швидку вживала каштани і після цього не їла нічого, тільки пила воду.

У приймальному відділенні дівчинка знепритомніла. Її одразу направили до реанімаційного відділення.

Попри всі зусилля лікарів, 28 жовтня дівчинка померла.

Інформацію про смерть дитини та те, що батьки займалися самолікуванням, підтвердив заступник генерального директора КП Волинське обласне дитяче територіальне медичне об'єднання з хірургічної роботи Ігор Дородних.

До слова, мешканці Києва активно заробляють на каштанах – збирають плоди на вулицях і здають у пункти вторинної сировини. За один кілограм можна отримати 2 грн.