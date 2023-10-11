Росіяни готують диверсії у Сумській області

Росіяни не полишають спроб прорватися на прикордонних територіях

Спецпідрозділи головного управління Генштабу ЗС РФ прибули в Бєлгородську область для організації диверсій на території України з боку Сумської області. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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«Групи диверсантів прибули в район Красної Яруги Бєлгородської області з метою дестабілізації обстановки в прикордонних районах Сумщини», - йдеться в повідомленні.

Зокрема, білгородське підпілля фіксує їх пересування на автомобілях Toyota Hilux групами по 10 спецпризначенців.

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«Про прибуття та маршрути пересування, підпіллю доповіли військовослужбовці ЗС РФ», - кажуть в Центрі.

Росіяни готують диверсії на кордоні біля Сумської області sprotyv.mod.gov.ua

Раніше неподалік одного з сіл Зноб-Новгородської територіальної громади Сумської області на території України проникла російська диверсійно-розвідувальна група. Вона складалась приблизно з десяти осіб. Шквальний вогонь наших оборонців змусив противника забрати поранених та відступити за держаний кордон України.

Протягом липня цього року на півночі України зафіксували чотири спроби проникнення на територію України диверсійних розвідувальних груп ворога. Це сталося на кордоні з Росією у межах Чернігівської та Сумської областей. 3 липня стало відомо про загибель двох мешканців прикордонного населеного пункту та поранення ще одного внаслідок спроби проникнення ворога на територію нашої держави. Не досягнувши мети, ворог, у своїй звичній манері, відкриває вогонь по цивільному населенню з метою залякування