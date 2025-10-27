Головна Країна Суспільство
Суми розпочали опалювальний сезон: коли буде тепло в квартирах

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
У Сумах розпочато опалювальний сезон
фото з відкритих джерел

Міська влада закликає мешканців з розумінням ставитися до поточних процесів і бути терплячими

У Сумах розпочато опалювальний сезон. Про це повідомив начальник МВА Сергій Кривошеєнко, пише «Главком». Згідно з інформацією, для забезпечення стабільної подачі тепла по всій території міста знадобиться від трьох до п'яти днів.

«Теплопостачання в місті подається за графіком. Попри складну безпекову ситуацію та постійні загрози, системи працюють стабільно. Ми робимо все, щоб у домівках сумчан було тепло. Команди теплопостачальних підприємств працюють злагоджено, розуміючи важливість стабільного проходження опалювального сезону», – йдеться у повідомленні.

Міська влада закликає мешканців з розумінням ставитися до поточних процесів і бути терплячими, оскільки завершення налаштування системи займає деякий час.

Як відомо, останнім часом обстріли суттєво посилилися, зокрема, на території Сумської громади. Вони включають удари по житлових кварталах, об'єктах критичної інфраструктури та енергетичних системах.

Зокрема, під удар потрапляють енергетичні об'єкти, що призводить до частих знеструмлень і складнощів у забезпеченні життєдіяльності міста. 

За повідомленням Міненерго, найскладніша ситуація в енергосистемі залишається на Сумщині та Чернігівщині.

Нагадаємо, опалювальний сезон в Україні розпочнеться найближчими днями. Уряд не планує затягувати це питання, а місцеві органи влади готові приймати рішення про подачу тепла до будинків громадян. 

