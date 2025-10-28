Головна Вінниця Фото
Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Прищепко потрапив до Книги рекордів України
фото: Культура Крижопілля/Facebook

Соломоплетіння – традиція Поділля, внесена до переліку елементів нематеріальної культурної спадщини Вінницької області

У Вінниці було офіційно зафіксовано унікальне досягнення в категорії «Мистецтво». Майстер Володимир Прищепко, уродженець Крижопільщини, встановив Рекорд України, створивши найбільший капелюх із соломи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Культура Крижопілля».

Унікальна робота майстра – «Найбільший капелюх, виготовлений із соломи» (діаметр – 85 см, висота – 21 см) – спершу отримала визнання на рівні Вінницької області, а згодом увійшла до Книги рекордів України.

Майстер з Вінниччини створив найбільший солом’яний капелюх в Україні (фото) фото 1
фото: Культура Крижопілля/Facebook

Зазначається, що соломоплетіння – це жива традиція Поділля, внесена до переліку елементів нематеріальної культурної спадщини Вінницької області.

Майстер з Вінниччини створив найбільший солом’яний капелюх в Україні (фото) фото 2
фото: Культура Крижопілля/Facebook

Раніше у селі Молодіжне Одеської області відкрили унікальний лабіринт із мушель рапанів, який отримав рекорд України як «Перший лабіринт із мушель рапанів». Лабіринт розташований у парку для сімейного відпочинку «Нью Васюки». Довжина всіх перегородок майже півкілометра – 486 погонних м, товщина стін становить 25 см, а площа лабіринту сягає 911,3 кв. м.

До слова, 6 липня з нагоди Дня Військово-морських сил ЗСУ курсанти й ліцеїсти в Одесі на Потьомкінських сходах розгорнули найбільший прапор Військово-морських сил ЗСУ.

