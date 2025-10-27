У Чехії різко зросла кількість біженців з України

Кількість українських біженців у Чехії наближається до 400 тис., що є найвищим показником ЄС на душу населення

Приплив українських біженців до Чехії значно збільшився протягом останніх місяців. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Novinky.

За даними МВС країни, кількість дозволів на тимчасовий захист виросла більш ніж у два рази, досягнувши рекордного значення.

Якщо до вересня влада видавала в середньому по 1,5 тис. таких дозволів на місяць, то через два місяці цей показник підскочив до 3,1 тис. Як пояснила прессекретар МВС ЧР Гана Мала, основною причиною став дозвіл Києва, який дозволив молодим людям від 18 до 22 років безперешкодно виїжджати з країни.

Загалом за вересень було встановлено рекорд року – видано 13,5 тис. дозволів. Загальна кількість українських біженців у Чехії наближається до 400 тис., що є найвищим показником ЄС на душу населення.

Видання дійшло висновку, що, незважаючи на зміну влади, ставлення до біженців, що працюють у Чехії, змінюватися не повинно. Статус тимчасового захисту, який діє до березня 2026 року, в ЄС уже планують продовжити.

Раніше повідомлялося, що у Відні до кінця 2025 року припинить роботу останній центр для українських біженців – Quartier Schlossberg. Цей центр розрахований понад 200 осіб, з початку 2022 року через нього пройшли 9 тис. жителів України.

До слова, глава ХСС та прем'єр-міністр Баварії Маркус Зьодер дав велике інтерв'ю для Bild, в якому обговорив питання допомоги для українських біженців.Зьодер підкреслив, що Німеччина має виконати чітку домовленість щодо припинення надання державної допомоги для громадян України. За його словами, «це означає, що більше не буде ніякої державної допомоги для українських біженців».