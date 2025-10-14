Генеральний директор Apple назвав шість книг, які допоможуть досягти успіху

Що читає Тім Кук: книжки, що надихають керівника Apple на великі рішення

Генеральний директор Apple поділився творами, які навчали його стійкості, моральній мужності та впливу одного голосу на світ

Генеральний директор Apple Тім Кук розповів, які книжки сформували його світогляд і підхід до лідерства. Серед п'яти названих творів – романи, автобіографії та біографії, що навчають моральній мужності, стійкості та впливу однієї людини на світ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на генерального директора Apple Тіма Кука, який у подкасті BBC «Dua Lipa: At Your Service» поділився книжками.

Тім Кук назвав твори, які найбільше вплинули на його рішення як керівника та на цінності, що він закладає у корпоративну культуру Apple.

«Убити пересмішника» – урок моральної мужності

Роман Харпер Лі «Убити пересмішника» (To Kill a Mockingbird) вважається класикою американської літератури. Історія боротьби за справедливість на тлі расової дискримінації у південних штатах США входить до шкільної програми, але, за словами Тіма Кука, «ця книжка актуальна не лише для підлітків, а й для дорослих». Головний герой, адвокат Аттікус Фінч, став символом моральної відваги, чесності та гуманності.

«Вона навчає бачити людину за межами упереджень і залишатися вірним своїм принципам, навіть коли це важко», – додав Кук.

Філ Найт і «Продавець взуття»: історія Nike очима засновника

Мемуари співзасновника Nike Філа Найта «Взуття-буття» (Shoe Dog) – це не просто історія створення спортивної імперії. Книга відверто розповідає про сумніви, невдачі, ризики та внутрішню мотивацію підприємця.

Тім Кук називає її «книжкою про життя, а не лише про бізнес». «Вона показує, що шлях до успіху завжди проходить через подолання труднощів, пошук сенсу та вірність своїй ідеї», – зазначив Кук.

Найт розповідає, як невелика компанія з продажу кросівок перетворилася на глобальний бренд, при цьому акцентуючи увагу на особистих переживаннях, помилках і людських стосунках.

«Коли дихання розчиняється в повітрі»

Прощальна книга нейрохірурга Пола Каланіті «Коли дихання розчиняється в повітрі» (When Breath Becomes Air) – один із найсильніших текстів останніх років. Автор, дізнавшись про смертельну стадію раку легень у 36 років, залишив свідчення про сенс життя перед обличчям смерті.

Книга розкриває обов’язок лікаря, цінність життя та вибір між кар’єрою і справжнім осмисленим життям. Тім Кук називає її «феноменальною»: «Це глибокі роздуми про крихкість життя та важливість часу, який у нас є».

Малала Юсуфзай: як один голос може змінити світ

Автобіографія лауреатки Нобелівської премії миру Малали Юсуфзай «Я –Малала» (I Am Malala) розповідає про її боротьбу за право дівчат на освіту та виживання після замаху талібів. Тім Кук захоплюється її сміливістю та діяльністю її фонду.

«Малала показує, що один голос може змінити систему. Ми підтримуємо її фонд, бо віримо в його місію», – зазначив Кук.

З 2018 року Apple співпрацює з Malala Fund над проєктами, які забезпечують доступ до освіти для дівчат у бідних регіонах світу. Книга Малали – це не лише історія мужності, а й заклик до глобальних змін.

Біографії Мартіна Лютера Кінга та Роберта Кеннеді

Тім Кук зазначив, що читає життєписи Мартіна Лютера Кінга – лідера руху за громадянські права в США. Одне з найвідоміших видань – «Автобіографія Мартіна Лютера Кінга» (The Autobiography of Martin Luther King Jr.) у редакції історика Клейборна Карсона.

«Це приклад морального лідерства, ненасильницького протесту та сили переконання», – пояснив Кук. Кінг і досі залишається символом боротьби за рівність і справедливість, надихаючи мільйони людей у світі.

Також Кук відзначив вплив Роберта Кеннеді – брата Джона Кеннеді та колишнього генерального прокурора США. «Він був голосом надії, особливо в складні часи. Його слова та дії залишаються актуальними й сьогодні», – підкреслив глава Apple.

Усі твори, які назвав керівник Apple, мають спільну тему: вони розповідають про людей, які не боялися відстоювати свої принципи, навіть коли це вимагало особистих жертв. Від Аттікуса Фінча до Малали Юсуфзай — це історії про моральну мужність, стійкість і віру в те, що одна людина здатна змінити світ.

Кук підкреслює, що цінності цих книжок впливають і на корпоративну культуру Apple. Компанія активно підтримує освітні ініціативи, захищає права людини та створює продукти, які покращують життя мільйонів людей.

Нагадаємо, голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, народний депутат Данило Гетманцев порадив українцям книгу «Атомні звички» американського автора Джеймса Кліра.

Директор з інвестицій, голова офісу R&D інвестиційно-банківської компанії Capital Times Артем Щербина поділився переліком книг, які вплинули на його погляди щодо грошей та інвестування.