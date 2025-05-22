Юрію Рибчинському – 80: шлях поета, що створив золоті хіти української естради

Пісні Рибчинського виконували такі відомі артисти, як Ніна Матвієнко, Назарій Яремчук, Василь Зінкевич, Софія Ротару, Руслана Лижичко, Павло Зібров та багато інших

Сьогодні, 22 травня, свій 80-річний ювілей святкує Народний артист і Герой України Юрій Рибчинський – один із творців сучасної української естрадної пісні. «Главком» пригадує основні етапи його життя і творчості.

Біографія Рибчинського

Юрій Рибчинський народився 22 травня 1945 року в Києві, в одному з найдавніших районів столиці – на Подолі. У восьмому класі, попри зацікавлення живописом, спортом і театром, юнак почав захоплюватися літературою і написав свій перший вірш.

Це стало несподіванкою для його батьків, адже чоловіки в родині Рибчинських здебільшого мали художні здібності, а батько мріяв, що син продовжить його кар’єру у фінансовій сфері. Саме в цей період Юрій познайомився з Лесем Танюком і Євгеном Євтушенком. Уже в дев’ятому класі його вірші з’являлися на сторінках республіканських видань.

Юрій Рибчинський у дитинстві фото з відкритих джерел

Після школи Рибчинський вступив до Київського університету імені Тараса Шевченка, де вперше спробував себе як автор пісенних текстів, хоча й не мав тоді намірів стати поетом-піснярем. Його твори публікувалися в популярних виданнях: журналі «Юність» і газеті «Комсомольская правда», що принесло йому популярність за межами України. У 1964 році Юрій Рибчинський пережив втрату матері – ця подія стала переломною у його творчості: поет знайшов власний стиль, інтонацію й образність.

Після завершення університету у 1967 році Рибчинський проходив службу в армії. Саме там він познайомився з композитором Ігорем Покладом, з яким створив свою першу пісню «Глаза на песке». Її віддали радянській співачці Тамарі Міансаровій.

Ігор Поклад (ліворуч) і Юрій Рибчинський (праворуч) під час служби в армії фото з відкритих джерел

У 1971 році на Буковині Юрій Рибчинський зустрівся з Володимиром Івасюком. Обох митців об'єднувало прагнення вивести українську естраду на новий рівень, зберігаючи найкращі традиції народної пісні, але уникаючи сільської сентиментальності. У співпраці вони створили пісні «Кленовий вогонь» і «У долі своя весна». Рибчинський присвятив Івасюку низку поезій, зокрема: «Минає день, минає ніч» (разом з Миколою Мозговим), «Скрипка грає» (з Ігорем Покладом), а також реквієм «Пісня пам’яті» (з Геннадієм Татарченком). На концерті до 55-річчя Івасюка поет зачитав свій вірш «Я – велетень з блакитними очима».

В інтерв'ю «Главкому» Рибчинський розповідав: «В той час, коли ми спілкувалися з Володимиром, то він говорив про наміри переїхати до Києва, хотів ґрунтовно займатися симфонічною інструментальною музикою. Він жив і мріяв».

Юрій Рибчинський народився 22 травня 1945 року в Києві фото: glavcom.ua

Перший музичний альбом із піснями Юрія Рибчинського українською та російською мовами було видано у 1994 році в Москві, проте до України він не потрапив.

У 1995 році поету присвоїли звання Заслуженого діяча мистецтв України. У 1998-2000 роках він працював радником президента України з питань культури. У 2000 році Рибчинському було надано звання Народного артиста України.

День народження Рибчинського в Національній Опереті у 2024 році

21 травня 2015 року він отримав орден князя Ярослава Мудрого V ступеня. Поет в інтерв'ю «Главкому» зізнавався, що ця нагорода стала для нього несподіванкою: «Для мене це було не очікувано. Якщо я заслужив орден Ярослава Мудрого, то я вдячний президенту. Але я не звертався, ніхто не подавав ніяких документів, це була його ініціатива, значить, він так вважає. Кожній людині приємно, коли її цінують». А 22 серпня 2020 року Юрій Рибчинський став Героєм України та отримав орден Держави.

З роками зростав не лише авторитет митця, а й розширювалося коло композиторів, з якими він співпрацював. Загалом їх понад 150. Пісні Рибчинського виконували такі відомі артисти, як Ніна Матвієнко, Назарій Яремчук, Василь Зінкевич, Софія Ротару, Руслана Лижичко, Павло Зібров та багато інших.

Автор текстів до пісень композиторів:

Володимира Івасюка («Кленовий вогонь», «У долі своя весна»),

Ігоря Поклада («Осіння пісня», «Дикі гуси», «Чарівна скрипка», «Тече вода», «Зелен-клен»),

Ігоря Шамо («Три поради»),

Миколи Мозгового («Минає день», «Знов я у гори йду»),

Геннадія Татарченка («Віват, король…»), та багатьох інших.

Юрій Рибчинський та Софія Ротару фото: Юрій Рибчинський/Facebook

Юрій Рибчинський також мав талант відкривати нові імена. За його участі створено понад 3 тис. творів – пісень, номерів для спектаклів, кіно, мюзиклів, рок-опер. Кожна десята з них – справжній шлягер.

Особисте життя Рибчинського

Дружиною Юрія Рибчинського стала жінка, на ім'я Олександра, яка раніше працювала тренеркою з художньої гімнастики.

Юрій Рибчинський та його дружина Олександра фото: Євген Рибчинський/Facebook

У квітні 1969 року пара офіційно зареєструвала шлюб, а вже в грудні того ж року у них народився син Євген – їхня єдина дитина.

Юрій Рибчинський із сином Євгеном фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

Нині в поета четверо онуків: двоє мешкають у Києві, а ще двоє – за кордоном. Під час повномасштабної війни Юрій Рибчинський уперше став прадідом.

У серпні 2024 року правнуку Рибчинського Левчику виповнився один рік (на фото: син Євген, внук Микита, правнук Лев та Юрій Рибчинський) фото: Юрій Рибчинський/Facebook

Яку пенсію отримує Рибчинський

У 2015 в інтерв'ю «Главкому» Рибчинський розповідав, що коли вийшов на пенсію у 60 років, його пенсія становила приблизно 5 тис. грн, що на той час дорівнювало близько $1 тис.

«Потім, долар раптом в 2 рази виріс, моя пенсія стала складати $500. На сьогоднішній день, якщо врахувати, що в мене забрали 15% пенсії, – це приблизно $200 виходить. Тобто, $800 в мене держава вкрала. Держава, яку я маю любити, на яку я маю працювати», – зауважував Рибчинський в інтерв'ю «Главкому» у 2015 році.

Однак тоді поет не став розсекречувати ціни на пісні. За його словами, вартість композиції залежить в першу чергу від імені того чи іншого автора.

«Я можу написати і безкоштовно, скажімо, для Гвердцителі – одну пісню на рік подарувати. А так… Це ринок, розумієте», – розповідав поет в інтерв'ю «Главкому» у 2015 році.

Раніше український автор хітів, народний артист України Юрій Рибчинський, який славиться співпрацею з багатьма зірками, розповів про свої доходи. Поет зізнався, що джерелом прибутку для нього є роялті з пісень, які пише на замовлення. Втім через неналагоджену роботу авторського права він не отримує належної оплати праці. Тим часом замовники пісень вільно виконують хіти, автором яких є Рибчинський.