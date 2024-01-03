Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Ющенко висловив Путіну новорічне побажання

Катерина Іванова
glavcom.ua
Ющенко висловив Путіну новорічне побажання
Віктор Ющенко впевнений, що ніхто не зможе зламати українців у цій війні
фото з відкритих джерел

Ющенко побажав Путіну «покінчити зі своїм маніакальним божевіллям в спосіб, який йому найдоступніший! І якнайшвидше!». 

Третій президент України Віктор Ющенко на своїй сторінці Facebook гостро відреагував на масований обстріл України 2 січня. Також Ющенко висловив Путіну новорічне побажання. 

Експрезидент наголосив, що обов'язок росіян голосно говорити про злочинний режим Російської Федерації: «P.S. Росіяни (знову звертаюсь до тих, хто ще притомний, якось думає і має совість). Ви утримуєте і підтримуєте злочинний режим, який діє від всіх Вас і Вашим іменем. Ви співучасники сьогоднішнього дня і його подій. Навчіться думати! Потім говорити. Потім нести відповідальність простої Божої людини, яку Господь наділив совістю та відповідальністю громадянина та привів на цей світ для добрих діл».

Також Віктор Ющенко побажав Володимиру Путіну «покінчити зі своїм маніакальним божевіллям в спосіб, який йому найдоступніший! І якнайшвидше!». 

Також Ющенко виклав фото, які, на його думку, в майбутньому надрукують у підручниках з історії України.

Ющенко висловив Путіну новорічне побажання фото 1
Ющенко висловив Путіну новорічне побажання фото 2

Нагадаємо, третій президент України нещодавно зробив заяву, що Сполученим Штатам Америки вигідно допомагати Україні у війні перш за все через економічний фактор. Також за його словами, один із ключових моментів передвиборчої кампанії у США – це війна України з Росією, і Ізраїлю з терористичними організаціями. 

Читайте також: 2023 рік у текстах «Главкома». Що обрав наш читач
Теги: війна Віктор Ющенко обстріл Україна президент росіяни путін

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Європейська рада нещодавно вирішила розпочати переговори щодо вступу України
Посол ЄС в Австрії зробив несподівану заяву щодо вступу України до Євросоюзу
27 грудня, 2023, 12:23
Віктор Орбан (зліва) й Еммануель Макрон
Макрон розповів, яку обіцянку Орбан дав йому щодо вступу України в ЄС
15 грудня, 2023, 21:39
Росія атакувала Київщину ракетами: влада повідомила про ситуацію в області
Росія атакувала Київщину ракетами: влада повідомила про ситуацію в області
14 грудня, 2023, 17:23
Захід має розуміти – не встоять ЗСУ – проблема агресивної Росії впаде на весь демократичний світ
Україна лишається сам на сам з ворогом?
9 грудня, 2023, 18:51
Байден виділив вісім основних досягнень адміністрації 2023 року
Байден назвав основні досягнення своєї адміністрації за 2023 рік, згадавши про Україну
1 сiчня, 03:05
В українському бюджеті на сьогодні дефіцит 50%, який покривається в основному коштом наших партнерів
Економіст розповів, наскільки серйозною є ситуація з затримками виплат зарплат і пенсій
30 грудня, 2023, 17:57
Наслідки ворожої атаки в Солом’янському районі столиці
Величезна дірка в стіні: нові фото і відео наслідків удару по багатоповерхівці
22 грудня, 2023, 09:08
ЗСУ відбили ворожі штурми на Херсонщині
Третина ворожих атак за добу відбулась під Авдіївкою – Генштаб
22 грудня, 2023, 07:59
Врожайність з гектару оновила рекорд, незважаючи на війну
Україна встановила аграрний рекорд
21 грудня, 2023, 09:49

Суспільство

Як потрібно діяти стосовно депутатів із проросійських партій: українці дали відповідь
Як потрібно діяти стосовно депутатів із проросійських партій: українці дали відповідь
Ющенко висловив Путіну новорічне побажання
Ющенко висловив Путіну новорічне побажання
Пішов на фронт ще у 2014-му. Згадаймо Ярослава Мохонька
Пішов на фронт ще у 2014-му. Згадаймо Ярослава Мохонька
Коли піст у 2024 році: нові дати, обмеження і правила
Коли піст у 2024 році: нові дати, обмеження і правила
Україна повернула юнака, якого окупанти депортували з Маріуполя під Москву
Україна повернула юнака, якого окупанти депортували з Маріуполя під Москву
Військовий з позивним Жмеринка загинув за місяць до дня народження. Згадаймо Вадима Пендюра
Військовий з позивним Жмеринка загинув за місяць до дня народження. Згадаймо Вадима Пендюра

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
17K
Порошенко – невиїзний. Верховний суд оцінив скандальний указ Зеленського
16K
3 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
15K
Українські біженці у Ірландії отримають нову безкоштовну можливість
14K
Радбез ООН оновився на третину. Кислиця нагадав про «окупанта совєцького місця»
9114
На Буковині згорів будинок, у якому живе митрополит Московської церкви (фото)
8144
У Києві та низці областей тривога тривала менше години

Новини

Усе через Меркель із Путіним? Польща відмовилася відправляти на венеційське бієнале картини художника
Сьогодні, 10:13
ЗСУ просунулися вперед на Запоріжжі – Генштаб
Сьогодні, 07:11
Місцями опади та ожеледиця: прогноз погоди на 3 січня
Сьогодні, 06:25
3 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 01:20
Повітряна тривога тривала чотири години: 16 бомбардувальників Ту-95 атакували ракетами
Вчора, 09:50
За добу відбулося понад 60 боїв: на двох напрямках найгарячіше
Вчора, 06:59

Прес-релізи

Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
22 грудня, 09:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua