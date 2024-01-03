Ющенко побажав Путіну «покінчити зі своїм маніакальним божевіллям в спосіб, який йому найдоступніший! І якнайшвидше!».

Третій президент України Віктор Ющенко на своїй сторінці Facebook гостро відреагував на масований обстріл України 2 січня. Також Ющенко висловив Путіну новорічне побажання.

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Експрезидент наголосив, що обов'язок росіян голосно говорити про злочинний режим Російської Федерації: «P.S. Росіяни (знову звертаюсь до тих, хто ще притомний, якось думає і має совість). Ви утримуєте і підтримуєте злочинний режим, який діє від всіх Вас і Вашим іменем. Ви співучасники сьогоднішнього дня і його подій. Навчіться думати! Потім говорити. Потім нести відповідальність простої Божої людини, яку Господь наділив совістю та відповідальністю громадянина та привів на цей світ для добрих діл».

Також Віктор Ющенко побажав Володимиру Путіну «покінчити зі своїм маніакальним божевіллям в спосіб, який йому найдоступніший! І якнайшвидше!».

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Також Ющенко виклав фото, які, на його думку, в майбутньому надрукують у підручниках з історії України.

Нагадаємо, третій президент України нещодавно зробив заяву, що Сполученим Штатам Америки вигідно допомагати Україні у війні перш за все через економічний фактор. Також за його словами, один із ключових моментів передвиборчої кампанії у США – це війна України з Росією, і Ізраїлю з терористичними організаціями.