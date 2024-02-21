Дуда підписав закон про продовження допомоги українцям у Польщі

Анджей Дуда підписав зміни, які продовжують термін легальності перебування біженців у Польщі до 30 червня

Згідно з ухваленим законом, дію документа, яка завершувалася 4 березня, продовжено до 30 червня цього року

Президент Польщі Анджей Дуда підписав зміни до закону про допомогу громадянам України. Про це повідомляє канцелярія глави держави.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Змінами встановлюються продовження терміну легальності перебування біженців у Польщі до 30 червня, допустимість подальшого використання до цього часу будівель, де тимчасово групами проживають біженці з України, а також продовження терміну дії дозвільних документів українців на перебування в Польщі.

Крім того, змінами до закону передбачено продовження до 30 червня цього року можливості здійснення професійної діяльності лікарів, стоматологів, а також медсестер та акушерок з України.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Наступним кроком в уряді Польщі, як планується, буде початок роботи над «суттєвими змінами та продовженням терміну дії закону» після 30 червня, відповідно до рішення Ради ЄС щодо продовження тимчасового захисту для переміщених осіб з України до 4 березня 2025 року.

Нагадаємо, Польща анонсувала несподівані зміни до Спецзакону для українців, які значно ускладнять нашим співвітчизникам перебування у цій країні, а також скоротять його термін.

Як повідомлялося, лише п’ята частина поляків виступають за те, щоб продовжувати пільги українським біженцям. Про це свідчать результати дослідження Варшавського університету.

Продовження пільг для українців не підтримує більша частина польського суспільства. Згідно з опитуванням, більшість поляків хочуть, щоб українці працювали у Польщі. Водночас знижується підтримка комплексної соціальної допомоги для українців, фінансування харчування та проживання.

Будь ласка, читайте текст після реклами

До слова, чимало українців, які на початку війни виїхали до Європи, зараз продовжують мігрувати вже всередині ЄС. Останнім часом українські біженці масово виїжджають із Польщі до Німеччини. З'ясувалося, що стало поштовхом для їхнього переїзду.