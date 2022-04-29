Уряд змушує держслужбовців, що стали біженцями, повернутися в Україну

Працівники і керівники держпідприємств, які поїхали за кордон, рятуючись від війни, можуть втратити роботу

Держслужбовці можуть працювати за межами України лише у разі службового відрядження, оформленого в установленому порядку

Кабінет міністрів України заборонив співробітникам держпідприємств та їхнім керівникам, які через війну стали біженцями, працювати віддалено за межами України. Це допускається лише у разі офіційно оформленого службового відрядження. Про це йдеться в постанові уряду, ухваленій 26 квітня цього року.

«Робота працівників, членів виконавчого органу та керівників суб’єктів господарювання за межами України допускається лише у разі службового відрядження, оформленого в установленому порядку… У разі перебування членів виконавчого органу або керівника суб’єкта господарювання в робочий час поза межами робочого місця в Україні, без рішення, зазначеного в абзаці другому пункту 1 цієї постанови, або перебування в робочий час за кордоном, за винятком перебування у відрядженні, оформленому в установленому порядку, до них може бути застосоване дисциплінарне стягнення відповідно до закону чи припинено їх повноваження в установленому порядку», - йдеться в постанові уряду.

Таким чином, ті працівники держпідприємств, які поїхали за кордон, рятуючись від війни, мають або повернутися в Україну, або можуть втратити роботу.

При цьому в межах України працівники можуть працювати дистанційно, але лише за рішенням керівництва.

«На період воєнного стану для працівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки за рішенням виконавчого органу або керівника суб’єкта господарювання може запроваджуватися дистанційна робота за наявності організаційної і технічної можливості для виконання їх обов’язків», - сказано в документі.

Раніше повідомлялося, що Україна каратиме своїх держслужбовців, які самовільно покинули країну у війну.