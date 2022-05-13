Бейсбольний м'яч з автографом Зеленського продано на аукціоні за $50 тис.
Лот було виставлено на благодійних торгах RR Auction of Boston
Бейсбольний м’яч з підписом президента України Володимира Зеленського продали на аукціоні в США за $50 тис. Про це повідомляє Sky News.
Лот було виставлено на благодійних торгах RR Auction of Boston і, за словами організаторів, він перевершив усі їхні сподівання. Виручені з продажу кошти будуть перераховані в організації, які займаються гуманітарною допомогою для України.
Крім того, в RR Auction of Boston повідомили, що додатково нададуть $15 тис. на потреби українських біженців, що були змушені покинути домівки, тікаючи від війни.
Приєднався до благодійної акції і Ренді Каплан – продавець бейсбольного м’яча з автографом президента України. Він теж зробив свій внесок у допомогу українцям, проте сума пожертвування не розголошується.
Раніше українську картину продали за рекордну суму: кошти передадуть ЗСУ (фото).
Виручені кошти з продажу картини Марії Примаченко підуть на потреби Збройних сил України.