Кабмін виділив майже 100 млн грн на захист доріг Херсонщини від дронів

Антидронові захисні споруди на херсонських дорогах захищають евакуаційні маршрути та цивільний транспорт від ударів FPV-дронів

Юлія Свириденко: посилюємо захист ключових маршрутів, якими рухаються військові й екстрені служби

Уряд спрямує 96 млн грн з резервного фонду державного бюджету на будівництво антидронових захисних конструкцій у Херсоні та на евакуаційних маршрутах регіону. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис прем'єр-міністерки Юлії Свириденко.

Ще 27 ділянок отримають захист

Кошти дозволять облаштувати антидронові споруди на 27 нових ділянках доріг сумарною довжиною понад 200 км. Наразі захисними конструкціями вже прикрито понад 190 км шляхів – ці роботи здійснювалися силами Херсонської ОВА та Міноборони.

Свириденко поінформувала, що уряд провів виїзне засідання безпосередньо на Херсонщині.

«Оглянули захист ключових доріг Херсонщини, які попри щоденні російські обстріли залишаються важливими логістичними маршрутами для громад, військових і служб екстреного реагування. Посилюємо їхній захист від атак дронів», – написала вона.

Мільярди на місцеві дороги

Окремо уряд погодив новий механізм фінансування будівництва місцевих доріг. Мінрозвитку та Мінекономіки отримали доручення підготувати рішення щодо виділення 3,5 млрд грн додаткової дотації на ремонти. За словами прем'єрки, ці кошти, зокрема, дозволять завершити роботи на евакуаційному маршруті Херсон – Миколаїв.

«Доручили Мінрозвитку та Мінекономіки підготувати необхідні рішення для виділення 3,5 млрд грн додаткової дотації на ремонти. Серед іншого, це дозволить завершити роботи і на евакуаційному маршруті Херсон – Миколаїв, який забезпечує рух швидких, військових та евакуаційного транспорту», – наголосила Свириденко.



Нагадаємо, раніше «Главком» досліджував, чому прифронтові громади не поспішають самостійно встановлювати антидронові сітки: основними перешкодами залишаються висока вартість та відсутність чітких вказівок від держави щодо фінансування. До слова, Свириденко також провела нараду щодо ремонту автодоріг по всій країні – станом на початок травня виконано 45% річного плану, а 203 бригади щодня відновлюють дорожнє покриття.