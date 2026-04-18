Ремонт на трасах міжнародного значення: де тривають роботи і скільки вже виконано

Від початку року вже відремонтовано понад 4,4 млн кв. м дорожнього покриття. Це майже половина обсягів на дорогах державного значення, які заплановано виконати до 1 червня. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на віце-прем’єр-міністра з відновлення України – міністра розвитку громад та територій Олексія Кулебу.

За словами Кулеби, цьогоріч роботи на дорогах розпочалися рекордно рано і поступово нарощувалися темпи – з 4–5 тис. кв. м на добу взимку до майже 200 тис. кв. м щодня зараз.

«Сьогодні на дорогах державного значення працюють близько 200 ремонтних бригад і 1,9 тис. працівників. Збільшили кількість бригад для пришвидшення», – запевнив міністр.

Ремонт триває на ключових маршрутах по всій країні, зокрема:

М-03 Київ–Харків–Довжанський

М-05 Київ–Одеса

М-06 Київ–Чоп

М-11 Львів–Шегині

М-19 Доманове–Ковель–Чернівці–Тереблече

М-21 Виступовичі–Житомир–Могилів-Подільський та інших.

Загалом цьогоріч планується відновити близько 10 млн кв. м дорожнього покриття, додав Кулеба.

Нагадаємо, до 1 травня має бути завершений поточний ремонт на трасах міжнародного значення, а до 1 червня – усі основні роботи.

До слова, Державна спеціальна служба транспорту відповідатиме за відновлення автошляхів на прифронтових територіях і в зоні до 40 км від лінії бойових дій.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів виділив 3 млрд грн з резервного фонду держбюджету на невідкладний поточний ремонт автомобільних доріг державного значення з високою інтенсивністю руху. Загалом уряд розподілив 12,6 млрд грн, передбачені у державному бюджеті на 2026 рік, на ремонт та утримання доріг загального користування.

Мінрозвитку та Агентству відновлення поставлено завдання суттєво пришвидшити темпи виконання робіт. Поточний ремонт на трасах міжнародного значення має бути завершений до 1 травня. Усі основні роботи – до 1 червня 2026 року.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що на ремонт автомобільних доріг в Україні потрібно 52 млрд грн. Кабмін уже прорахував вартість ямкового ремонту доріг загальнодержавного й місцевого значення, а особливу увагу приділив прифронтовій логістиці.