Польща веде переговори зі США про розширення американської військової присутності

glavcom.ua
Залевський: Ми повинні чекати рішення Пентагону
Заступник міністра оборони Польщі Павел Залевський в інтерв'ю RMF24 підтвердив факт триваючих перемовин із Пентагоном щодо збільшення контингенту США. Посадовець зазначив, що наразі це єдина офіційна інформація, яку він може розголосити, оскільки остаточне рішення щодо дислокації своїх підрозділів ухвалює виключно американська сторона. Про це пише «Главком».

Варшава розглядає можливість передислокації частини американських сил до Польщі на тлі наказу президента Дональда Трампа вивести війська з Німеччини після розбіжностей із канцлером Фрідріхом Мерцом. Хоча Залевський не став прямо підтверджувати переміщення сил саме на східний фланг НАТО, він наголосив на бажанні Польщі наростити оборонні можливості США в регіоні. За його словами, така стратегія знаходить розуміння в оборонному відомстві Сполучених Штатів.

Обговорюючи майбутнє Альянсу, заступник міністра послався на концепцію «НАТО 3.0». Ця формула передбачає, що європейські країни братимуть на себе значно більше обов'язків у сфері звичайної оборони проти Росії, а Польща вже зараз виступає лідером цього процесу. Залевський підкреслив, що активна участь Європи та збільшення витрат на власні оборонні комплекси є ключовим аргументом для збереження присутності США на континенті, що відповідає системним вимогам Дональда Трампа.

Крім того, коментуючи попередження прем'єр-міністра Дональда Туска про можливу агресію з боку Росії, Залевський уточнив, що насамперед розглядається загроза гібридних атак. За його словами, саме готовність до таких сценаріїв є пріоритетом для польського оборонного сектору.

Раніше президент Дональд Трамп заявив про намір вивести з Німеччини значно більше військовослужбовців, ніж було заплановано раніше. 

Слова американського президента прозвучали невдовзі після повідомлення Пентагону про виведення близько 5 тис. осіб протягом найближчого року. Спілкуючись із журналістами перед посадкою в літак, Трамп підкреслив, що реальне скорочення присутності буде набагато суттєвішим за початкові цифри.

Як відомо, президент США Дональд Трамп зіткнувся з критикою всередині Республіканської партії через наміри суттєво скоротити американський контингент у Німеччині. 

Провідні законодавці-республіканці, зокрема голова Комітету Сенату з питань збройних сил Роджер Вікер та його колега з Палати представників Майк Роджерс, назвали такий крок фатальною помилкою. На їхню думку, виведення американської бригади з ключової країни НАТО підірве систему колективного стримування та надішле «неправильний сигнал» Володимиру Путіну, фактично розв’язавши руки Кремлю для подальшої агресії.

Німеччина закликає Європу перейняти досвід України у війні дронів через «відхід» США
CNN: Путін перейшов на режим існування в цифровій та фізичній ізоляції
Reuters: Розвідка США вважає, що аваіудари не завдали шкоди ядерній програмі Ірану
Канада та ЄС посилюють союз на тлі напруженості з США
Глава МЗС Ірану заявив, що військового вирішення кризи на Близькому Сході немає

