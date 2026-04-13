У Херсоні росіяни атакували «швидку» дроном: постраждали медики

Іванна Гончар
Росіяни атакували «швидку» дроном у Херсоні
фото: Сумська ОВА (ілюстративне)

Парамедик і медичний технік отримали контузії

У понеділок, 13 квітня, російські окупанти завдали цинічного удару по автомобілю швидкої екстреної допомоги у Херсоні. Двоє медиків постраждали. Про це пише «Главком» з посиланням на Херсонську ОВА.

За попередніми даними, близько 20:10 у Дніпровському районі Херсона росіяни атакували ударним безпілотником бригаду екстреної медичної допомоги, яка працювала на виклику.

«Внаслідок влучання FPV пошкоджено «швидку» та постраждали парамедик і медичний технік. Попередньо, вони дістали контузії», – йдеться у повідомленні.

Наразі потерпілі отримують допомогу.

«Главком» писав, що у Херсоні зафіксовано численні факти дистанційного мінування житлових кварталів та стратегічних об'єктів новими російськими протипіхотними мінами типу «Пряник» (також відомі як «Плюшка»). Ці пристрої вкрай важко помітити, а їхня детонація відбувається при найменшому контакті. 

Нагадаємо, російські окупаційні війська перетворили щоденні обстріли Херсона на полювання за мирними мешканцями. Президент України Володимир Зеленський наголосив на необхідності рішучих дій міжнародної спільноти, щоб покласти край системному вбивству цивільних.

За словами президента, ситуація в Херсоні та прибережних громадах області вийшла за межі звичайних воєнних дій. Росіяни використовують дрони та артилерію для цілеспрямованих атак на перехожих, громадський транспорт та цивільні автівки.

