Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Яке релігійне свято відзначається 21 січня 2026: традиції та молитва

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Яке релігійне свято відзначається 21 січня 2026: традиції та молитва
колаж: glavcom.ua

Свята 21 січня в церковному календарі – День пам’яті преподобного Максима Сповідника

21 січня православна церква вшановує пам'ять преподобного Максима Сповідника. Це свято присвячене великому християнському богослову та монаху, чия незламна воля та відданість істині стали прикладом для всього християнського світу.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 21 січня 2026 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті преподобного Максима Сповідника

Яке релігійне свято відзначається 21 січня 2026: традиції та молитва фото 1

Преподобний Максим Сповідник народився близько 580 року в Константинополі. Отримавши блискучу освіту, він обіймав високу державну посаду, але згодом обрав шлях чернецтва. Максим став головним противником єресі монофелітства, захищаючи вчення про дві волі Христа – Божу та людську.

За свою непохитну позицію святий зазнав неймовірних страждань. Щоб змусити його замовкнути, єретики відрізали йому язик та праву руку. Його відправили у заслання до Колхіди (сучасна Грузія), де він і помер у 662 році. Попри фізичне каліцтво, він мав потужний духовний вплив на вірян, а його праці стали основою православної антропології та христології. У народі цей день також називають «Максимів день», вважаючи святого заступником скривджених та помічником у сімейних бідах.

Молитви дня

О, святий преподобний отче Максиме! Ти, що язик і руку за Христа віддав, але віру свою непохитною зберіг, вислухай нас у час скрути. Зміцни нашу волю, даруй нам мудрість відрізняти правду від облуди та піднеси свою потужну молитву перед Престолом Всевишнього за мир в Україні. Моли Бога за нас, щоб Він дарував нам силу духу, зцілення тілесних немочей та перемогу над ворогами душ наших.

Амінь

Народні вірування та прикмети

Наші предки вважали цей день особливим для зміцнення сімейних зв'язків та спостереження за природою. У народі казали: «Якщо на Максима сонце – весна буде ранньою».

  • Якщо на Максима сонячно та ясно – чекайте на теплу і погожу весну.
  • Якщо небо затягнуте хмарами – найближчим часом розпочнеться потужний снігопад або хуртовина.
  • Іній на деревах цього дня віщує багатий врожай зернових влітку.
  • Якщо вночі місяць світить крізь хмари – рік буде добрим для господарства, а літо – врожайним.

Цей день вважався сприятливим для примирення: було прийнято просити вибачення у тих, кого образили, та дякувати людям, які допомогли у важку хвилину. Також вірили, що якщо подружжя вийде в сад і разом струсить сніг з дерева, це принесе родині потужний захист від чвар на весь рік.

Читайте також:

Теги: свята релігія православна церква традиції свято календар

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Дід Мороз – дід російського солдата. Як змінювалося святкування Нового року в Києві за останнє століття
Дід Мороз – дід російського солдата. Як змінювалося святкування Нового року в Києві за останнє століття Історія
1 сiчня, 11:00
Перший місяць 2026 року розпочнеться з Повні 3 січня
Місячний календар на січень 2026: дати нового та повного Місяця
21 грудня, 2025, 23:00
В окупованому Криму РПЦ залучає дітей до тренувань зі зброєю
В окупованому Криму РПЦ залучає дітей до тренувань зі зброєю
21 грудня, 2025, 06:57
26 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
26 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
26 грудня, 2025, 00:00
Яке релігійне свято відзначається 27 грудня 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 27 грудня 2025: традиції та молитва
26 грудня, 2025, 22:00
Який алкоголь обрати на Новий рік, щоб не зіпсувати свято: поради дієтолога
Який алкоголь обрати на Новий рік, щоб не зіпсувати свято: поради дієтолога
31 грудня, 2025, 04:55
Яке релігійне свято відзначається 3 січня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 3 січня 2026: традиції та молитва
2 сiчня, 22:00
Усе створене власними руками діти розвішуватимуть на символічній Різдвяній зірці
На столичному вокзалі діти створять обереги, що за ніч опиняться на фронті: як долучитися
23 грудня, 2025, 17:59
Яке релігійне свято відзначається 17 січня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 17 січня 2026: традиції та молитва
16 сiчня, 22:00

Суспільство

Яке релігійне свято відзначається 21 січня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 21 січня 2026: традиції та молитва
Коли востаннє в Україні був такий холодний січень? Відповідь Укргідрометцентру
Коли востаннє в Україні був такий холодний січень? Відповідь Укргідрометцентру
Коли відступлять морози? Гідрометцентр назвав дату потепління в Україні
Коли відступлять морози? Гідрометцентр назвав дату потепління в Україні
«Прошу хліба». У Костянтинівці пенсіонерка написала прохання до військових на снігу (фото)
«Прошу хліба». У Костянтинівці пенсіонерка написала прохання до військових на снігу (фото)
Голодомор, про який ми знаємо найменше. Керівник архіву СБУ назвав імена призвідників трагедії 1946–47 років
Голодомор, про який ми знаємо найменше. Керівник архіву СБУ назвав імена призвідників трагедії 1946–47 років
Помер засновник «Нашого Формату» Владислав Кириченко
Помер засновник «Нашого Формату» Владислав Кириченко

Новини

Трамп зірвав підписання угоди про відбудову України на $800 млрд
Сьогодні, 21:42
Нідерланди додатково виділили 23 млн євро на енергетику України
Сьогодні, 20:52
Міністр торгівлі США пообіцяв «розумний фінал» суперечки з ЄС
Сьогодні, 19:56
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 20 січня
Сьогодні, 05:59
Трамп придбав облігації Netflix і Warner Bros після оголошення про їхнє злиття
Вчора, 17:58
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 19 січня
Вчора, 05:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua