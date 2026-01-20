Яке релігійне свято відзначається 21 січня 2026: традиції та молитва

Свята 21 січня в церковному календарі – День пам’яті преподобного Максима Сповідника

21 січня православна церква вшановує пам'ять преподобного Максима Сповідника. Це свято присвячене великому християнському богослову та монаху, чия незламна воля та відданість істині стали прикладом для всього християнського світу.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 21 січня 2026 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті преподобного Максима Сповідника

Преподобний Максим Сповідник народився близько 580 року в Константинополі. Отримавши блискучу освіту, він обіймав високу державну посаду, але згодом обрав шлях чернецтва. Максим став головним противником єресі монофелітства, захищаючи вчення про дві волі Христа – Божу та людську.

За свою непохитну позицію святий зазнав неймовірних страждань. Щоб змусити його замовкнути, єретики відрізали йому язик та праву руку. Його відправили у заслання до Колхіди (сучасна Грузія), де він і помер у 662 році. Попри фізичне каліцтво, він мав потужний духовний вплив на вірян, а його праці стали основою православної антропології та христології. У народі цей день також називають «Максимів день», вважаючи святого заступником скривджених та помічником у сімейних бідах.

Молитви дня

О, святий преподобний отче Максиме! Ти, що язик і руку за Христа віддав, але віру свою непохитною зберіг, вислухай нас у час скрути. Зміцни нашу волю, даруй нам мудрість відрізняти правду від облуди та піднеси свою потужну молитву перед Престолом Всевишнього за мир в Україні. Моли Бога за нас, щоб Він дарував нам силу духу, зцілення тілесних немочей та перемогу над ворогами душ наших. Амінь

Народні вірування та прикмети

Наші предки вважали цей день особливим для зміцнення сімейних зв'язків та спостереження за природою. У народі казали: «Якщо на Максима сонце – весна буде ранньою».

Якщо на Максима сонячно та ясно – чекайте на теплу і погожу весну.

Якщо небо затягнуте хмарами – найближчим часом розпочнеться потужний снігопад або хуртовина.

Іній на деревах цього дня віщує багатий врожай зернових влітку.

Якщо вночі місяць світить крізь хмари – рік буде добрим для господарства, а літо – врожайним.

Цей день вважався сприятливим для примирення: було прийнято просити вибачення у тих, кого образили, та дякувати людям, які допомогли у важку хвилину. Також вірили, що якщо подружжя вийде в сад і разом струсить сніг з дерева, це принесе родині потужний захист від чвар на весь рік.