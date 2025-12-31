31 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Свята 31 грудня 2025 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

31 грудня – особливий день, коли весь світ готується до зустрічі Нового року. В Україні за новоюліанським календарем сьогодні також святкують Щедрий вечір (Маланку). У церковній традиції цей день присвячений вшануванню святих і праведних Йосифа Обручника, Давида царя і Якова, брата Господнього.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 31 грудня 2025 року.

Зміст

Свята в Україні

Щедрий вечір (Маланка)

Після переходу на новий календар це свято тепер збігається з передднем Нового року. Це одна з найколоритніших українських традицій. Вечір називають «щедрим», бо на стіл готують багату кутю та безліч м'ясних страв. Головним дійством є «водіння Маланки» та щедрування, що супроводжується перевдяганнями та веселими піснями, які мають прикликати потужний успіх та достаток у наступному році.

Міжнародні та національні свята

Переддень Нового року (New Year's Eve)

Останній день року за григоріанським та новоюліанським календарями. Люди у всьому світі збираються родинами, підбивають підсумки та загадують бажання. В Україні цей вечір наповнений вірою у Перемогу та мирне майбутнє.

Всесвітній день медитації за мир

Щорічно 31 грудня о 12:00 за Гринвічем люди по всій планеті одночасно медитують або моляться за припинення війн. Це створює потужний енергетичний посил до глобального спокою.

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святих і праведних Йосифа Обручника, Давида царя і Якова

Сьогодні церква вшановує предків Ісуса Христа по плоті. Йосиф Обручник був хранителем дівоцтва Богородиці та земним опікуном Спасителя. Давид цар – пророк і псалмоспівець, з роду якого походив Месія. Яків – апостол від 70-ти, син Йосифа від першого шлюбу, який супроводжував Святе Сімейство під час втечі до Єгипту. Їхнє життя є прикладом потужної віри та покори Божій волі.

День пам’яті преподобної Меланії Римлянки (Маланки)

31 грудня – день пам’яті преподобної Меланії Римлянки. Отримала ім’я на честь своєї бабки Меланії Старшої. Преподобна Меланія молодша, перша зі знатних римлянок з юних років линула до Христа, та жадала тілесної непорочності й уражена Божественною любов’ю, народилася в християнській родині. У 397 році Меланія проти своєї волі була видана заміж за знатного юнака Пініана.

Меланія просила чоловіка жити у непороч ності, але він захотів мати дітей. Скоро свята народила дівчинку, яку молоді батьки посвятили Богу. Пізніше вона народила хлопчика, який після хрещення відійшов до Господа. Бачачи страждання дружини, блаженний Пініан просив Бога зберегти їй життя і дав обітницю жити у непорочності. Незадовго померла і їх дочка.

Батьки противились бажанню дітей жити у непорочності, але, коли батько Меланії важко захворів, то просив у дітей прощення і настановляв іти по вибраному ними шляху, просячи за нього молитися. У 409 році майно Меланії запропонував конфіскувати міський претор Габіній Барбар Помпеян, проте невдало.

За Божим благословенням свята збудувала на горі Вознесіння Христового чоловічий монастир. Меланія приймала усіх, що звертались до неї за врозумленням. Багато чудес сталось за молитвами блаженної. Вернувшись у монастир, свята почула наближення смерті, і оголосила про це сестрам. І у 439 році, причастившись Святих Таїн, спокійно віддала свою душу Господу.

Народні вірування та прикмети

За народними спостереженнями, погода сьогодні прогнозує характер всього наступного року:

Сильна ожеледиця на дорогах – до гарного врожаю зернових.

Якщо на небі яскравий місяць – чекайте на потужну повінь навесні.

Вітер дме з півдня – літо буде спекотним і сухим.

Сніг іде весь день – весь липень буде дощовим.

Багато інею на деревах – до медяного літа.

Історичні події

406 рік – вандали, алани, свеви і інші германські племена переходять через замерзлий Рейн в районі міст Майнца і Вормса і вторгаються до римської провінції Галлія (пізніше – Франція);

1695 рік – у Королівстві Англія впроваджують податок на вікна (щоби не платити, дехто з мешканців просто заклав їх цеглою);

1807 рік – празький професор-політехнік Франтішек Йозеф Герстнер представляє перший в Європі проєкт кінної залізниці;

1808 рік – французький вчений Жозеф Луї Гей-Люссак формулює один зі своїх газових законів;

1857 рік – указом британської королеви Вікторії столицею Канади проголошують місто Оттава;

1869 рік – британський археолог-аматор Джон Вуд на південь від Ізміра виявляє на 7-метровій глибині руїни храму Артеміди, який вважався одним із семи античних чудес світу;

1904 рік – вперше масово святкують Новий рік на площі Таймс-Сквер (тоді – Лонгакр) у Нью-Йорку;

1938 рік – в Індіанаполісі вперше презентують прилад для визначення вмісту алкоголю в крові водіїв через аналіз повітря, яке ті видихали;

1968 рік – перший у світі політ надзвукового пасажирського літака Ту-144;

2004 рік – на Тайвані офіційно відкривають хмарочос «Тайбей 101», найвищий на той час у світі – 509 м;

2009 рік – у Литві зупиняють Ігналінську атомну електростанцію, що працювала від 1983 року.

Іменини

День ангела святкують: Меланія (Маланка), Йосип, Давид, Яків, Петро, Михайло.