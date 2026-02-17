Канал «Рада» покинув телемарафон? Нардеп Юрчишин назвав причину

Співробітництво між парламентським мовником і приватним продакшном «Кінокіт», який асоціювався з опальним бізнесменом Міндічем, припинилося

З 1 січня 2026 року парламентський канал «Рада» припинив участь у Єдиному телемарафоні. А найнятий ним приватний продакшн «Кінокот» більше не виробляє інформаційний контент, який транслювався в ефірі телемарафону. Про це йдеться у матеріалі «Главкома» «Телемарафон тріщить по швах. Хто на вихід?».

Мегаскандал у сфері енергетики, який сколихнув країну у листопаді минулого року, опосередковано вплинув і на наповнення Єдиного телемарафону. Як відомо, серед підозрюваних опинився бізнесмен, співвласник «Кварталу 95» Тимур Міндіч, якого раніше медіа прив’язували і до ТОВ «Кінокіт». Нині Міндіча розшукує Україна.

«На мою думку, гучний корупційний скандал в енергетиці лише пришвидшив цей процес (розриву бізнесових відносин між державною «Радою» та приватним «Кінокотом» – «Главком»). Парламентський мовник давно мав би перейти до виконання своїх прямих обов’язків, а не слугувати «прокладкою» для «прокладки» (ТОВ «Кінокот» – «Главком»). Ба більше: міжнародні партнери неодноразово висловлювали занепокоєння тим, що за їхні кошти в Україні фінансується бізнес в особі «Кінокота» та інших приватних каналів, задіяних в «Єдиному телемарафоні», – наголосив у коментарі «Главкому» народний депутат від фракції «Голос» і голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин.

«Зі свого боку планую публічно звернутися до Бюро економічної безпеки та Національного антикорупційного бюро з вимогою перевірити діяльність каналу «Рада» і ТОВ «Кінокіт» на предмет ефективного та цільового використання бюджетних коштів, виділених на телемарафон», – заявив Юрчишин.

Голова профільного парламентського комітету також підтвердив виданню: цього року в держбюджеті передбачено близько 740 млн грн на телемарафон. З них наразі жодної копійки не перепадає каналу «Рада». До того ж мовник не провів мистецький конкурс, на якому він у попередні роки обирав переможцем компанію «Кінокіт». Станом на початок лютого, приватний продакшн втратив державне фінансування і подальшу взаємодію з каналом «Рада» припинено.

Нагадаємо, що співпраця каналу «Рада» і ТОВ «Кінокот» почалася у середині грудня 2021 року. За час повномасштабного вторгнення канал «Рада» перерахував ТОВ «Кінокіт» 431,81 млн грн.

За відомостями аналітичної системи Youcontrol, якщо у довоєнний 2021 рік чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) ТОВ «Кінокіт» склав 26,1 млн грн, то у перший воєнний 2022 рік ця цифра сягнула 150,73 млн грн! У 2023 році заробітки фірми ще зросли – до 172,3 млн грн.

Як відомо, 19 березня 2022 року президент Зеленський увів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони про єдину інформполітику в умовах воєнного стану. Загальнонаціональні телеканали об’єдналися на єдиній платформі – цілодобовому інформаційному марафоні «Єдині новини #UАразом».

Ефірні слоти у марафоні отримали: 1+1, «ТРК Україна» («Україна 24»), ICTV/СТБ, «Рада» та «Інтер» та «Суспільне» (випало з телемарафону у травні 2024 року). Пізніше місце «ТРК Україна» зайняв новостворений канал «Ми – Україна».

Як свідчать дані соціологічних опитувань, у 2023 році 48% українців довіряли телемарафону, у 2024 році – 36%, у 2025 році – 37%.