Канал «Рада» покинув телемарафон? Нардеп Юрчишин назвав причину

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Канал «Рада» покинув телемарафон? Нардеп Юрчишин назвав причину
За час повномасштабного вторгнення канал «Рада» перерахував ТОВ «Кінокіт» 431,81 млн грн
колаж: glavcom.ua

Співробітництво між парламентським мовником і приватним продакшном «Кінокіт», який асоціювався з опальним бізнесменом Міндічем, припинилося

З 1 січня 2026 року парламентський канал «Рада» припинив участь у Єдиному телемарафоні. А найнятий ним приватний продакшн «Кінокот» більше не виробляє інформаційний контент, який транслювався в ефірі телемарафону. Про це йдеться у матеріалі «Главкома» «Телемарафон тріщить по швах. Хто на вихід?».

Мегаскандал у сфері енергетики, який сколихнув країну у листопаді минулого року, опосередковано вплинув і на наповнення Єдиного телемарафону. Як відомо, серед підозрюваних опинився бізнесмен, співвласник «Кварталу 95» Тимур Міндіч, якого раніше медіа прив’язували і до ТОВ «Кінокіт». Нині Міндіча розшукує Україна.

«На мою думку, гучний корупційний скандал в енергетиці лише пришвидшив цей процес (розриву бізнесових відносин між державною «Радою» та  приватним «Кінокотом» – «Главком»). Парламентський мовник давно мав би перейти до виконання своїх прямих обов’язків, а не слугувати «прокладкою» для «прокладки» (ТОВ «Кінокот» – «Главком»). Ба більше: міжнародні партнери неодноразово висловлювали занепокоєння тим, що за їхні кошти в Україні фінансується бізнес в особі «Кінокота» та інших приватних каналів, задіяних в «Єдиному телемарафоні», – наголосив у коментарі «Главкому» народний депутат від фракції «Голос» і голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин.

«Зі свого боку планую публічно звернутися до Бюро економічної безпеки та Національного антикорупційного бюро з вимогою перевірити діяльність каналу «Рада» і ТОВ «Кінокіт» на предмет ефективного та цільового використання бюджетних коштів, виділених на телемарафон», – заявив Юрчишин.

Голова профільного парламентського комітету також підтвердив виданню: цього року в держбюджеті передбачено близько 740 млн грн на телемарафон. З них наразі жодної копійки не перепадає каналу «Рада». До того ж мовник не провів мистецький конкурс, на якому він у попередні роки обирав переможцем компанію «Кінокіт». Станом на початок лютого, приватний продакшн втратив державне фінансування і подальшу взаємодію з каналом «Рада» припинено.

Нагадаємо, що співпраця каналу «Рада» і ТОВ «Кінокот» почалася у середині грудня 2021 року. За час повномасштабного вторгнення канал «Рада» перерахував ТОВ «Кінокіт» 431,81 млн грн.

За відомостями аналітичної системи Youcontrol, якщо у довоєнний 2021 рік чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) ТОВ «Кінокіт» склав 26,1 млн грн, то у перший воєнний 2022 рік ця цифра сягнула 150,73 млн грн! У 2023 році заробітки фірми ще зросли – до 172,3 млн грн.

Як відомо, 19 березня 2022 року президент Зеленський увів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони про єдину інформполітику в умовах воєнного стану. Загальнонаціональні телеканали об’єдналися на єдиній платформі – цілодобовому інформаційному марафоні «Єдині новини #UАразом».

Ефірні слоти у марафоні отримали: 1+1, «ТРК Україна» («Україна 24»), ICTV/СТБ, «Рада» та «Інтер» та «Суспільне» (випало з телемарафону у травні 2024 року). Пізніше місце «ТРК Україна» зайняв новостворений канал «Ми – Україна».

Як свідчать дані соціологічних опитувань, у 2023 році 48% українців довіряли телемарафону, у 2024 році – 36%, у 2025 році – 37%.

