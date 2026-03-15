«Це – сьогоднішня українська нафта». Зеленський назвав товар, яким ми можемо підкорити світ

Президент: «Україна зможе заробити на експорті безпеки»

Виробництво сучасних дронів та відповідний досвід України – це наша сьогоднішня українська нафта. Про це президент України Володимир Зеленський повідомив на закритій зустрічі для журналістів, на якій був присутній «Главком».

Очільник держави підкреслив, що приватні компанії, які виробляють дрони, повинні працювати на державу, а не в обхід України виконувати замовлення на інші країни.

«Виробництво сучасних дронів та відповідний досвід України – це наша сьогоднішня українська нафта. І тому я сказав: «У нас є система. Ви хочете цю систему – купуйте систему: домовляємось під егідою уряду України, працюємо прозоро, будуємо систему захисту – і це стосується і наших дронів, і нашої експертизи, і застосування наших операторів дронів, інших фахівців. І так, у вас можуть бути тисячі чи сотні цих перехоплювачів – це ваша справа. Але ви повинні купити цю систему. Це означає, що Україна зможе заробити на експорті безпеки. І це справедливо, я так думаю», – сказав Зеленський.

Також Зеленський розповів, що Україна трохи менше року тому висунула пропозицію США щодо створення «дронової угоди». За його словами, метою було започаткувати експортну інфраструктуру для українських дронів, технологій на базі штучного інтелекту та систем радіоелектронної боротьби – всього, що складає систему оборони.

Нагадаємо, нафтова компанія Saudi Aramco спростувала інформацію про нібито переговори з українськими виробниками щодо закупівлі дронів-перехоплювачів.

До слова, міністр армії США Ден Дрісколл заявив, що американська армія відправила на Близький Схід 10 тис. безпілотників-перехоплювачів, розроблених в Україні. Мета – відбиття іранських атак без використання дорогих засобів протиракетної оборони.

Україна та Румунія домовилися про спільне виробництво дронів. Також уряд Японії розглядає можливість закупівлі ударних дронів українського виробництва для посилення оборонних можливостей країни.