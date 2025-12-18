Головна Країна Події в Україні
Загинув екіпаж українського вертольота Мі-24

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Загинув екіпаж українського вертольота Мі-24
фото: 12 окрема бригада армійської авіації ім. генерал-хорунжого Віктора Павленка/Facebook

Сьогодні, 18 грудня, загинув екіпаж гелікоптера Мі-24 12-ї окремої бригади армійської авіації ім. генерал-хорунжого Віктора Павленка під час виконання бойового завдання. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу бригади.

«Сьогодні над нашою авіаційною родиною нависла чорна хмара. Під час виконання бойового завдання загинув екіпаж вертольота Мі-24. Це непоправна втрата для авіації, для країни, для родин, які чекали своїх близьких удома», – йдеться у повідомленні.

Загинув екіпаж українського вертольота Мі-24 фото 1

До слова, під час виконання бойового завдання на літаку Су-27 загинув старший штурман 39-ї бригади тактичної авіації підполковник Іванов Євгеній Віталійович. Трагедія сталася опівдні 8 грудня 2025 року на східному напрямку.

Нагадаємо, у липні в Україні розбився винищувач Mirage-2000. Під час виконання польотного завдання на винищувачі Mirage-2000, сталася відмова авіаційної техніки. Пілоту вдалося катапультуватися.

Як відомо, уночі 23 серпня загинув пілот винищувача МіГ-29. 46-річний майор Бондар Сергій Вікторович загинув після виконання бойового завдання при заході на посадку.

Зауважимо, 12 квітня під час виконання бойового завдання на літаку F-16 загинув 26-річний пілот Павло Іванов.

