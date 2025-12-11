Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

На Дніпропетровщині шкільний автобус зіткнувся з мікроавтобусом, є загиблі (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
На Дніпропетровщині шкільний автобус зіткнувся з мікроавтобусом, є загиблі (фото)
Аварія сталася 11 грудня близько восьмої години ранку
фото: ДСНС Дніпропетровщини

Причини події встановлюють представники поліції

Сьогодні вранці поблизу села Саксагань Кам’янського району на автошляху «Стрий-Луганськ-Ізварине» сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода. Внаслідок зіткнення шкільного автобуса «ЗАЗ» та автомобіля Volkswagen Transporter загинули двоє чоловіків. Крім того, семеро осіб, серед яких одна дитина, отримали травми та були госпіталізовані. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС Дніпропетровщини.

Внаслідок зіткнення шкільного автобуса «ЗАЗ» та автомобіля Volkswagen Transporter загинули двоє чоловіків
Внаслідок зіткнення шкільного автобуса «ЗАЗ» та автомобіля Volkswagen Transporter загинули двоє чоловіків
фото: ДСНС Дніпропетровщини

Зазначається, що повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на автошляху «Стрий-Луганськ-Ізварине» поблизу села Саксагань Кам’янського району надійшло до Служби порятунку «101» сьогодні, 11 грудня, о 07:52.

«По прибуттю до місця події надзвичайників встановлено, що сталося зіткнення шкільного автобусу «ЗАЗ» із автомобілем Volkswagen Transporter», – йдеться у повідомленні.

Пасажири, які на момент події перебували у шкільному автобусі отримали травми різного ступеня та були госпіталізовані до лікарень
Пасажири, які на момент події перебували у шкільному автобусі отримали травми різного ступеня та були госпіталізовані до лікарень
фото: ДСНС Дніпропетровщини

Зв словами рятувальників, в автомобілі Volkswagen Transporter загинули двоє чоловіків, одного з них співробітники ДСНС деблокували. 

Причини події встановлюють представники поліції
Причини події встановлюють представники поліції
фото: ДСНС Дніпропетровщини

Ще семеро осіб, з них одна дитина (дівчинка, 2011 року народження), які на момент події перебували у шкільному автобусі отримали травми різного ступеня та були госпіталізовані до лікарень. 

До робіт було залучено п'ятьох рятувальників та одну одиницю техніки ГУ ДСНС України в області. 

Причини події встановлюють представники поліції.

Нагадаємо, 10 грудня близько 23:30 у Києві на Набережному шосе 18-річний водій BMW не впорався з керуванням і злетів з дороги. Водій не впорався з керуванням, вилетів за межі дороги та врізався у бетонний парапет підземного переходу. Удар був такої сили, що водій загинув на місці. У салоні авто було ще троє пасажирів – усіх з травмами різного ступеня тяжкості було госпіталізовано.

Теги: ДТП смерть Дніпропетровщина автобус

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Правозахисник був докторантом Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. Кураса НАН України
У ДТП загинув правозахисник Павло Лисянський
14 листопада, 18:00
Внаслідок отриманих травм водій загинув на місці події
Смертельна ДТП на Бучанщині: водій KIA вилетів у кювет, протаранивши зупинку (фото)
11 листопада, 18:07
У Києві та області скасовано екстрені відключення світла
У Києві та області скасовано екстрені відключення світла
20 листопада, 18:02
Російські окупанти обстріляли селище Нововоронцовка на Херсонщині
Російський дрон вбив працівницю селищної ради на Херсонщині
24 листопада, 13:23
РФ завдала ракетний удар по Тернополю 19 листопада
У Тернополі померла 12-річна Адріана Унольт, яка постраждала від удару РФ
27 листопада, 10:30
У березні 2025 року в приватній стоматології семирічному хлопчику проводили лікування під загальною анестезією, під час введення препарату у дитини зупинилося серце
Смерть хлопчика у кріслі стоматолога в Києві: прокуратура висунула підозру лікарці
4 грудня, 11:39
Кері-Хіроюкі Тагава народився 27 вересня 1950 року в столиці Японії – Токіо
Помер актор фільму «Хатіко», який отримав громадянство РФ під час війни в Україні 
5 грудня, 15:12
Де Бук брав участь у двох чемпіонатах світу
Колишній захисник збірної Бельгії з футболу помер через крововилив у мозок
8 грудня, 16:18
Смерть сина Каденюка: поліція розкрила деталі
Смерть сина Каденюка: поліція розкрила деталі
Вчора, 09:56

Події в Україні

На Дніпропетровщині шкільний автобус зіткнувся з мікроавтобусом, є загиблі (фото)
На Дніпропетровщині шкільний автобус зіткнувся з мікроавтобусом, є загиблі (фото)
Зеленський має йти на другий термін – Подоляк
Зеленський має йти на другий термін – Подоляк
Дрон із вибухівкою влучив у будинок підприємців на Львівщині: коментар депутата і поліції
Дрон із вибухівкою влучив у будинок підприємців на Львівщині: коментар депутата і поліції
Керівництво оборонного заводу розкрадало кошти на закупівлях броні для танків
Керівництво оборонного заводу розкрадало кошти на закупівлях броні для танків
Декарбонізація в Україні не повинна перетворитися на деіндустріалізацію – глава Асоціації професіоналів довкілля
Декарбонізація в Україні не повинна перетворитися на деіндустріалізацію – глава Асоціації професіоналів довкілля
Безпілотник атакував приватний будинок на Львівщині
Безпілотник атакував приватний будинок на Львівщині

Новини

В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 грудня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно: погода на 10 грудня
Вчора, 06:01
День святої Анни: привітання у листівках, віршах та прозі
9 грудня, 08:17
Зачаття Пресвятої Богородиці: історія, традиції, заборони та прикмети
9 грудня, 07:10
Не лише Донбас. Зеленський назвав питання, в якому росіяни мають поступитися
8 грудня, 20:35
День місцевого самоврядування: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
7 грудня, 06:15

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua