На Дніпропетровщині шкільний автобус зіткнувся з мікроавтобусом, є загиблі (фото)

Сьогодні вранці поблизу села Саксагань Кам’янського району на автошляху «Стрий-Луганськ-Ізварине» сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода. Внаслідок зіткнення шкільного автобуса «ЗАЗ» та автомобіля Volkswagen Transporter загинули двоє чоловіків. Крім того, семеро осіб, серед яких одна дитина, отримали травми та були госпіталізовані. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС Дніпропетровщини.

Внаслідок зіткнення шкільного автобуса «ЗАЗ» та автомобіля Volkswagen Transporter загинули двоє чоловіків фото: ДСНС Дніпропетровщини

Зазначається, що повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на автошляху «Стрий-Луганськ-Ізварине» поблизу села Саксагань Кам’янського району надійшло до Служби порятунку «101» сьогодні, 11 грудня, о 07:52.

«По прибуттю до місця події надзвичайників встановлено, що сталося зіткнення шкільного автобусу «ЗАЗ» із автомобілем Volkswagen Transporter», – йдеться у повідомленні.

Пасажири, які на момент події перебували у шкільному автобусі отримали травми різного ступеня та були госпіталізовані до лікарень фото: ДСНС Дніпропетровщини

Зв словами рятувальників, в автомобілі Volkswagen Transporter загинули двоє чоловіків, одного з них співробітники ДСНС деблокували.

Причини події встановлюють представники поліції фото: ДСНС Дніпропетровщини

Ще семеро осіб, з них одна дитина (дівчинка, 2011 року народження), які на момент події перебували у шкільному автобусі отримали травми різного ступеня та були госпіталізовані до лікарень.

До робіт було залучено п'ятьох рятувальників та одну одиницю техніки ГУ ДСНС України в області.

Причини події встановлюють представники поліції.

