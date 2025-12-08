Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росія атакувала Чернігів, Дніпро та Охтирку: головне за ніч

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Росія атакувала Чернігів, Дніпро та Охтирку: головне за ніч
Наслідки обстрілу Охтирки
фото: Сумська ОВА

«Главком» зібрав головні події ночі проти 8 грудня, щоб ви були в курсі актуальних новин

Російські окупанти атакували Чернігів, Охтирку та Дніпро, Трамп зробив заяву про мирні переговори РФ та України, на кордоні Таїланду та Камбоджі знову спалахнули бої, Бухарест обрав нового мера.

Обстріл Чернігова

Близько 03:00, 8 грудня, окупанти завдали удару по місту Чернігів. Внаслідок атаки зафіксовано пошкодження цивільної забудови. Троє людей постраждало, одну з них – госпіталізували. 

Повідомляється, що через атаку пошкоджено зовнішній газопровід на багатоквартирному будинку.Внаслідок цього виникла пожежа, яку оперативно ліквідовано. Будинок тимчасово відключено від газопостачання. У квартирах та місцях загального користування зафіксовано вибиті вікна та інші пошкодження.

Руйнації також отримали магазини та установи, розташовані поблизу епіцентру вибуху. Пошкоджено три автомобілі. Станом на цей час відомо про трьох постраждалих, одну людину госпіталізовано.

Атака на Охтирку

У ніч на 8 грудня країна-терорист Росія завдала удару по Охтирській громаді, використовуючи три ударні безпілотники, один з яких влучив у багатоповерховий житловий будинок. 

За попередньою інформацією, п’ятеро цивільних осіб були поранені та наразі перебувають у лікарні, де їм надають необхідну медичну допомогу. Стан постраждалих уточнюється.

Наразі тривають аварійно-рятувальні роботи. 

Удар по Дніпру

У ніч на 8 грудня російські терористи масовано атакували Дніпро ударними безпілотниками. Волонтер Тимофій «Кучер» заявив про влучання у волонтерський склад, що спричинило масштабну пожежу.

За словами очевидців, в результаті вибуху, що стався в одному з районів міста, виникла пожежа, яка швидко охопила будівлю. Рятувальники негайно розпочали роботу з ліквідації займання.

На місці працюють надзвичайники, однак масштаби руйнувань великі.

Заява Трампа

Президент США Дональд Трамп повідомив про хід переговорів між Росією та Україною. За його словами, він вже провів розмови з російським диктатором Володимиром Путіним і українськими лідерами, включно з Володимиром Зеленським.

Трамп висловив розчарування тим, що глава української держави ще не ознайомився з пропозицією щодо врегулювання війни, хоча команда Зеленського, за словами Трампа, виявила підтримку цій ідеї.

Трамп також зазначив, що Росія погоджується з умовами, однак висловив сумнів щодо того, чи підтримує ці умови сам Зеленський. Він ще раз підкреслив, що команда президента України схиляється до підтримки пропозиції, але Зеленський сам ще не прочитав цей документ.

Бої на кордоні Таїланду та Камбоджі 

Вранці, 8 грудня, стало відомо, що на кордоні між Таїландом та Камбоджею знову спалахнули бої, після того, як тайські військові завдали авіаударів по військових об'єктах Камбоджі. 

Таїланд оголосив про напад після того, як камбоджійські війська розпочали обстріл позицій армії Таїланду, використовуючи ракети БМ-21. У результаті останніх зіткнень один тайський солдат загинув, ще четверо отримали поранення.

Вибори в Румунії

У Румунії відбулися місцеві вибори, на яких обрали нового мера Бухареста. Перемогу здобув Чіпріан Чуку, кандидат від ліберальної партії, який набрав 35,4%, згідно з офіційним попереднім підрахунком 90% голосів, що дозволило зміцнити позиції прем'єр-міністра Ілліє Болояна в правлячій проєвропейській коаліції. 

Анка Александреску, ультраправий кандидат, підтримана Альянсом за об'єднання румунів (AUR), посіла друге місце з 22,35%, що стало значним досягненням для праворадикальних сил у столиці, яка традиційно не підтримує ультраправих.

Теги: пожежа росія окупанти вибори волонтер Дональд Трамп Дніпро обстріл партії військові напад рятувальники Чернігів будинок солдат поранення переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Спецпосланець Віткофф та зять Трампа Кушнер прибули до РФ
Віткофф та Кушнер після переговорів з Путіним зустрінуться з Зеленським – Axios
2 грудня, 16:58
Заочний арешт Міндіча, удар по Дніпру. Головне за 1 грудня
Заочний арешт Міндіча, удар по Дніпру. Головне за 1 грудня
1 грудня, 21:15
На Київщині триває ліквідація наслідків після обстрілу РФ: троє людей у лікарнях
На Київщині триває ліквідація наслідків після обстрілу РФ: троє людей у лікарнях
29 листопада, 23:07
Спецпредставник Путіна Кирил Дмітрієв заперечив достовірність розшифровки телефонних переговорів
Представник Путіна назвав фейком розшифровку Bloomberg про російське походження мирного плану
26 листопада, 01:05
Путін нібито відвідав один з командних пунктів угруповання «Захід»
Коли РФ припинить війну в Україні? Путін зробив низку заяв
20 листопада, 21:46
Посадовці обговорили посилення тиску на Росію
Свириденко провела переговори з міністром збройних сил США
20 листопада, 13:05
Окупанти знищили фабрику Pizza Hot у Львові
Росіяни знищили фабрику Pizza Hot під час масованої атаки на Львів (фото)
19 листопада, 13:14
DeepState: Росіяни захопили населений пункт на Куп'янському напрямку
DeepState: Росіяни захопили населений пункт на Куп'янському напрямку
14 листопада, 05:17
Росіяни і білоруси можуть змагатися на турнірах під егідою МПК з власною символікою, прапором та гімном
Понад 30 міністрів спорту засудили скандальне рішення МПК щодо Росії: текст заяви
13 листопада, 11:14

Події в Україні

Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 грудня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 грудня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 8 грудня 2025
Карта повітряних тривог України онлайн 8 грудня 2025
Росія атакувала Чернігів, Дніпро та Охтирку: головне за ніч
Росія атакувала Чернігів, Дніпро та Охтирку: головне за ніч
Чернігів. Влада показала фото з наслідками обстрілу та повідомила подробиці
Чернігів. Влада показала фото з наслідками обстрілу та повідомила подробиці
Україна вступає в період важких оборонних боїв: розвідка попереджає про загрози без прогресу на переговорах
Україна вступає в період важких оборонних боїв: розвідка попереджає про загрози без прогресу на переговорах
Війська РФ просунулися у Мирнограді – DeepStatе
Війська РФ просунулися у Мирнограді – DeepStatе

Новини

День місцевого самоврядування: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
Вчора, 06:15
День святого Миколая 2025: яскраві листівки, привітання у прозі та віршах
6 грудня, 08:15
День Збройних сил України 2025: яскраві листівки, теплі привітання у віршах та прозі
6 грудня, 07:40
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 5 грудня
5 грудня, 06:01
Найпопулярніші запити 2025 року в Україні: дані Google
4 грудня, 12:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 4 грудня
4 грудня, 05:59

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua