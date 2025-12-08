Росія атакувала Чернігів, Дніпро та Охтирку: головне за ніч

«Главком» зібрав головні події ночі проти 8 грудня, щоб ви були в курсі актуальних новин

Російські окупанти атакували Чернігів, Охтирку та Дніпро, Трамп зробив заяву про мирні переговори РФ та України, на кордоні Таїланду та Камбоджі знову спалахнули бої, Бухарест обрав нового мера.

Обстріл Чернігова

Близько 03:00, 8 грудня, окупанти завдали удару по місту Чернігів. Внаслідок атаки зафіксовано пошкодження цивільної забудови. Троє людей постраждало, одну з них – госпіталізували.

Повідомляється, що через атаку пошкоджено зовнішній газопровід на багатоквартирному будинку.Внаслідок цього виникла пожежа, яку оперативно ліквідовано. Будинок тимчасово відключено від газопостачання. У квартирах та місцях загального користування зафіксовано вибиті вікна та інші пошкодження.

Руйнації також отримали магазини та установи, розташовані поблизу епіцентру вибуху. Пошкоджено три автомобілі. Станом на цей час відомо про трьох постраждалих, одну людину госпіталізовано.

Атака на Охтирку

У ніч на 8 грудня країна-терорист Росія завдала удару по Охтирській громаді, використовуючи три ударні безпілотники, один з яких влучив у багатоповерховий житловий будинок.

За попередньою інформацією, п’ятеро цивільних осіб були поранені та наразі перебувають у лікарні, де їм надають необхідну медичну допомогу. Стан постраждалих уточнюється.

Наразі тривають аварійно-рятувальні роботи.

Удар по Дніпру

У ніч на 8 грудня російські терористи масовано атакували Дніпро ударними безпілотниками. Волонтер Тимофій «Кучер» заявив про влучання у волонтерський склад, що спричинило масштабну пожежу.

За словами очевидців, в результаті вибуху, що стався в одному з районів міста, виникла пожежа, яка швидко охопила будівлю. Рятувальники негайно розпочали роботу з ліквідації займання.

На місці працюють надзвичайники, однак масштаби руйнувань великі.

Заява Трампа

Президент США Дональд Трамп повідомив про хід переговорів між Росією та Україною. За його словами, він вже провів розмови з російським диктатором Володимиром Путіним і українськими лідерами, включно з Володимиром Зеленським.

Трамп висловив розчарування тим, що глава української держави ще не ознайомився з пропозицією щодо врегулювання війни, хоча команда Зеленського, за словами Трампа, виявила підтримку цій ідеї.

Трамп також зазначив, що Росія погоджується з умовами, однак висловив сумнів щодо того, чи підтримує ці умови сам Зеленський. Він ще раз підкреслив, що команда президента України схиляється до підтримки пропозиції, але Зеленський сам ще не прочитав цей документ.

Бої на кордоні Таїланду та Камбоджі

Вранці, 8 грудня, стало відомо, що на кордоні між Таїландом та Камбоджею знову спалахнули бої, після того, як тайські військові завдали авіаударів по військових об'єктах Камбоджі.

Таїланд оголосив про напад після того, як камбоджійські війська розпочали обстріл позицій армії Таїланду, використовуючи ракети БМ-21. У результаті останніх зіткнень один тайський солдат загинув, ще четверо отримали поранення.

Вибори в Румунії

У Румунії відбулися місцеві вибори, на яких обрали нового мера Бухареста. Перемогу здобув Чіпріан Чуку, кандидат від ліберальної партії, який набрав 35,4%, згідно з офіційним попереднім підрахунком 90% голосів, що дозволило зміцнити позиції прем'єр-міністра Ілліє Болояна в правлячій проєвропейській коаліції.

Анка Александреску, ультраправий кандидат, підтримана Альянсом за об'єднання румунів (AUR), посіла друге місце з 22,35%, що стало значним досягненням для праворадикальних сил у столиці, яка традиційно не підтримує ультраправих.