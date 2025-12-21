Головна Країна Суспільство
Демограф назвав території України, які можуть стати безлюдними після війни

Надія Карбунар
Надія Карбунар
Демограф назвав території України, які можуть стати безлюдними після війни
Знелюднення величезних територій – це виклик не лише для демографії, а й для національної безпеки
Олександр Гладун розповів про вимирання сіл на півночі та створення 30-кілометрової зони безпеки вздовж кордону

Україна може зіткнутися з появою величезних безлюдних територій. І йдеться не лише про знищені міста на лінії фронту, а й про цілі райони, де життя стане фактично неможливим через постійну загрозу з боку РФ. Як інформує «Главком», про це у інтерв’ю tsn.ua розповів Олександр Гладун, заступник директора Інституту демографії та досліджень якості життя імені Михайла Птухи НАН України.

Експерт виділяє два основні типи територій, які ризикують стати безлюдними:

«Природне» знелюднення (північ України). Ще до початку повномасштабного вторгнення північні райони Сумської та Чернігівської областей стрімко втрачали населення.

«Там багато сіл просто вимирали: молодь їхала до міст, залишалися лише літні люди. Чисельність населення не поповнювалася, а лише скорочувалася», – пояснює Гладун. Війна лише прискорила цей незворотний процес.

30-кілометрова «санітарна зона» Найбільш критична ситуація – вздовж майбутньої лінії розмежування або державного кордону з Росією. На думку демографа, проживання цивільних у 30-кілометровій зоні від фронту є недоцільним та небезпечним.

«Там мають бути військові, оборонні споруди та укріплення. Навіть якщо відбудеться замороження конфлікту, вірити росіянам не можна. Будуть провокації, перестрілки, залітатимуть снаряди», – наголошує вчений.

На думку демографа, теоретично, у цій зоні можуть залишитися фермери або окремі підприємства, але це означатиме щоденний ризик для життя. Для масового проживання родин із дітьми, розбудови шкіл чи лікарень ці території будуть непридатними на десятиліття.

Знелюднення величезних територій – це виклик не лише для демографії, а й для національної безпеки. «Порожні» землі важче контролювати та обороняти. Тому питання розселення людей та підтримки життя в прикордонних громадах стане одним із найскладніших завдань післявоєнного відновлення.

Нагадаємо, директорка Інституту демографії НАН України Елла Лібанова заявила, що після завершення війни в Україні сформуються чотири основні територіальні кластери, кожен з яких вимагатиме індивідуальних підходів до розвитку.

«Ці чотири-п'ять кластерів, про які я говорила, це все не має ніякого стосунку до політичного устрою. Абсолютно. Ні про яку федерацію тут не йдеться. Це виключно соціоекономічні, соціоекологічні кластери, не більше», – підкреслила Лібанова.

Раніше Лібанова назвала країну, з якої українці повертатимуться найменш охоче. Також головний демограф попередила українців про нову дуже небезпечну лінію розколу нації. 

Також Елла Лібанова заявила, що Україна має підтримувати повернення воєнних мігрантів, але робити це обережно – без надання їм спеціальних преференцій. За її словами, стимулювати повернення варто забезпеченням безпеки, житла та роботи, але категорично не можна створювати соціальну напругу між тими, хто залишився в країні, і тими, хто виїхав.

Теги: війна українці військові Україна населення молодь Олександр Гладун

