Унаслідок обстрілу Києва загинув творець легендарних «довгоносиків» Вадим Тупчій

У квартиру Вадима Тупчія на Русанівці влучив російський дрон

Під час масованої атаки Росії на Київ уночі 25 листопада загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій – автор носів для «Шоу довгоносиків». У його квартиру на Русанівці влучив російський дрон. Про загибель Тупчія повідомив журналіст Денис Казанський та підтвердив син загиблого Антон у коментарі «Київ24», інформує «Главком».

За словами сина, його батько мешкав у цій квартирі понад 26 років. У помешканні була облаштована майстерня, де він створював декорації для українських фільмів і вистав.

Вадим Тупчій був актором за освітою. Працював монтажником декорацій у Театрі драми та комедії, а у 21-річному віці влаштувався на завод духових музичних інструментів. Пізніше грав у театрі «Шарж» разом із Віктором Андрієнком, із яким згодом створював «Шоу довгоносиків» (1996–1999). Саме Тупчій виготовляв сотні латексних носів для акторів проєкту.

Вадим Тупчій у майстерні фото: Vlad Kryvonogov/Facebook

«Моє завдання було зробити носи для «Шоу довгоносиків» не одноразові, а довговічні – з латексу. Цих носів були сотні. На одного Андрієнка було зроблено штук по 20 носів. Ніс-картопля, ніс-морквина, ніс-гачок для різних образів», – розповідав декоратор.

Тупчій створив сотні носів для легендарного шоу

Окрім того, він створював найрізноманітніші декорації – як макет ЧАЕС, так і поролонові молотки, стільці, яблука та торти.

Піратський папуга з «Шоу довгоносиків» фото зі сторінки Тупчія у фейсбуці

Бутафорський торт, створений Тупчієм фото зі сторінки Вадима Тупчія у фейсбуці

Сомбреро фото зі сторінки Вадима Тупчія у Facebook

Під час зйомок «Шоу довгоносиків» фото зі сторінки Тупчія у фейсбуці

Вадим Тупчій та Віктор Андрієнко (зправа) у «Шоу довгоносиків» фото зі сторінки Вадима Тупчія у Facebook

Організація PEN Ukraine повідомила, що у квартирі, куди влучив дрон, зберігалися його роботи, маски та музичні інструменти.

Колеги та друзі митця висловлюють співчуття у соцмережах.

Тимур Бобровський назвав Тупчія vнадзвичайно творчим, іронічним і геніальним майстром» фото: Тимур Бобровський/Facebook

Археолог Національного заповідника «Софія Київська» Тимур Бобровський назвав Тупчія «надзвичайно творчим, іронічним і геніальним майстром»: «Десять днів тому ми разом вечеряли, спілкувалися і співали в теплій компанії посеред чергового київського блекауту. І прощалися, ніби на мить…».

А науковець, старший науковий співробітник Інституту космічних досліджень Ігор Жук пригадав його як «унікального майстра, чудового друга і добру людину».

Вадим Тупчій фото: Серж Базилік

Актор Віктор Андрієнко, автор і продюсер «Шоу Довгоносиків» опублікував у мережі чорний фон із сьогоднішньою датою.

«Шоу довгоносиків» – українська гумористична телепередача-серіал. Виходила на телеекранах України та Росії з 18 травня 1996 по 1999 рік, поєднуючи українську мову з російською та суржиком. В Україні ротувалася на каналах «УТ-2», «1+1», «Інтер» та «СТБ». Продукція телекомпанії ПРО-ТБ. Програма виходила щотижня, протривавши чотири сезони, усього 70 епізодів. Знімання нових епізодів припинилися у 1998 році, коли творці передачі вирішили, що її варто закрити, аби не втратити якість через брак нових ідей.

Нагадаємо, у ніч проти 25 листопада у столиці внаслідок нічної атаки семеро людей загинуло. 18 осіб врятовано, серед них троє дітей. Підрозділи ДСНС продовжують працювати на місцях влучань та падінь уламків.

Також уночі російська терористична армія вчергове завдала ударів по Броварському, Білоцерківському та Вишгородському районах Київської області. Так, у м. Біла Церква, внаслідок ворожої атаки пошкоджень зазнав чотирьох поверховий житловий будинок. Постраждала 14-річна дитина.