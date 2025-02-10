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На Мюнхенській конференції можуть відбутися кулуарні перемовини щодо України

Катерина Іванова
glavcom.ua
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На Мюнхенській конференції можуть відбутися кулуарні перемовини щодо України
Зустріч у Мюнхені відбудеться напередодні третьої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну
фото: president.gov.ua

Голова конференції: Виступу із конкретним мирним планом не очікується, але може вдатися сформувати його контури

Президент України Володимир Зеленський візьме участь у Мюнхенській конференції з безпеки (MSC), яка відбудеться цього тижня. Основна увага заходу буде приділена війні Росії проти України та можливим шляхам її завершення, про що повідомляє Barron’s.

Так, під час конференції відбудуться зустрічі з ключовими союзниками Києва, однак переговори проходитимуть у кулуарах.

«Ми сподіваємося, що Мюнхен буде використаний – і ми маємо ознаки того, що так і буде – для досягнення прогресу у справі встановлення миру в Україні», – заявив голова MSC Крістоф Хойсген на пресконференції у Берліні.

Посадовець також зазначив, що виступу із конкретним мирним планом поки не очікується, але сама конференція може допомогти сформувати його контури.

«Ми припускаємо, що переговори відбудуться у кулуарах. Я залишу відкритим питання, чи буде оголошено план на конференції. Я впевнений, що конференція буде використана для того, щоб побачити контури такого плану», – наголосив він.

На заході також будуть присутні представники нової адміністрації президента США Дональда Трампа, серед яких віцепрезидент Дж. Д. Венс, держсекретар Марко Рубіо та спецпредставник з питань війни між Україною та Росією Кіт Келлог.

Зустріч у Мюнхені відбудеться напередодні третьої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Це може стати однією з перших можливостей для українських і американських посадовців безпосередньо обговорити питання війни після повернення Трампа до Білого дому. «Я сподіваюся, що в Мюнхені ми досягнемо прогресу… той факт, що відповідальна за це людина, Келлог, приїде, є для мене показником цього», – додав Хойсген.

Водночас представників офіційної російської влади на конференції не буде.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський очолить українську делегацію на Мюнхенській конференції з питань безпеки наступного тижня. Очікується, що віцепрезидент США Джей Ді Венс та спеціальний представника з питань України та Росії Кіт Келлог також візьмуть участь у конференції. Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрія Єрмака в коментарі для Associated Press.

Єрмак заявив, що українська делегація представить позицію країни щодо припинення війни та свої погляди на те, як можна досягти «довготривалого миру».

До слова, Зеленський заявив, що Трамп не має офіційного плану для припинення російсько-української війни. 

Теги: Володимир Зеленський президент переговори Кіт Келлог Мюнхенська конференція з безпеки

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