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Келлог представить Трампу плани припинення війни в Україні – ЗМІ

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Келлог представить Трампу плани припинення війни в Україні – ЗМІ
Келлог під час нещодавніх зустрічей з союзниками США повідомив, що готує варіанти припинення війни в Україні для представлення Трампу
фото з відкритих джерел

ЗМІ: На одній із зустрічей Келлог заявив, що має намір зустрітися і скоординувати свої дії з офіційними особами з усіх країн-членів НАТО

Спецпредставник президента США Кіт Келлог готується представити президенту США Дональду Трампа план щодо припинення війни в Україні. Про це повідомляє Semafor.

За даними видання, Келлог під час нещодавніх зустрічей з союзниками США повідомив, що готує варіанти припинення війни в Україні для представлення Трампу.

«У Вашингтоні ходять чутки, що адміністрація незабаром представить план, хоча Келлог спростував повідомлення про те, що він зробить це на Мюнхенській конференції з безпеки цього тижня», – пише Semafor.

За словами західного чиновника, на одній із зустрічей Келлог заявив, що має намір зустрітися і скоординувати свої дії з офіційними особами з усіх країн-членів НАТО.

Нагадаємо, Радник Білого дому з питань національної безпеки Майк Волц заявив, що президент Дональд Трамп збирається закінчити війну в Україні, але Європа повинна надати Україні гарантії безпеки. Про це Майк Волц сказав в етері «Зустріч з пресою» на каналі NBC News.

«Я думаю, основний принцип тут полягає в тому, що європейці повинні «володіти» цим конфліктом у майбутньому. Президент Трамп збирається покінчити з цим, і тоді, щодо гарантій безпеки, це точно стосуватиметься європейців», – сказав Волц.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп готовий посилити санкції проти Росії та подвоїти їх задля того, щоб змусити її закінчити війну проти України.

Водночас видання Time повідомляло, що президент США Дональд Трамп має важелі, щоб змусити диктатора Володимира Путіна швидко припинити війну в Україні, якщо він відмовиться від повільного, непослідовного економічного тиску з боку адміністрації Джо Байдена. 

До слова, згідно з опитуванням, яке тривало на сайті «Главкома» з 30 грудня 2024 року, понад половина опитуваних користувачів мережі не вірять у те, що у 2025 році відбудеться перемирʼя з Росією.

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Теги: Європа Дональд Трамп президент радник Кіт Келлог

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