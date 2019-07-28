Керівник «Мамахохотала» впевнений, що йому вистачить того, що платять депутатам



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Роман Грищук збирається переписати бізнес на когось з партнерів

«У фінансовому плані для мене мало, що змінюється», - переконаний Грищук

Керівник студії «Мамахохотала» і новообраний народний депутат від партії «Слуга народу» в одномандатному виборчому окрузі №222 у Києві на Солом’янці Роман Грищук впевнений, що йому вистачить зарплатні депутата Верховної Ради.

Про це він сказав в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому».

«Мені на життя треба грошей не більше, ніж платять депутату Верховної Ради, тому в фінансовому плані для мене мало що змінюється», - зазначив Грищук. Водночас він заявив, що «Мамахохотала» успішний бізнес в тому сенсі, що з'являються нові проекти – повнометражне кіно, анімаційна студія». «Але всі прибутки вкладаються далі в розвиток. Всі, хто беруть участь в шоу, отримують гонорар», - розповів новообраний політик.

Зараз Грищук збирається переписати бізнес на когось з партнерів. «Ми займаємося творчою діяльністю. Я не одноосібний власник цього бізнесу «Мамахохотала». Ми, ще коли були студентами, створювали цей бізнес командою», - пояснює політик.

Нагадаємо, у Солом'янському районі Києва висуванець «Слуги народу» Роман Грищук набрав 40,32% за результатами підрахунку 100% електронних протоколів дільничних комісій. На своєму окрузі переміг впливового Дмитра Андрієвського, нардепа двох останніх скликань, який вважав округ своїм.

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