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    Суспільство

    Керівник «Мамахохотала» впевнений, що йому вистачить того, що платять депутатам

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    Роман Грищук збирається переписати бізнес на когось з партнерів - Керівник «Мамахохотала» впевнений, що йому вистачить того, що платять депутатам
    Роман Грищук збирається переписати бізнес на когось з партнерів

    «У фінансовому плані для мене мало, що змінюється», - переконаний Грищук

    Керівник студії «Мамахохотала» і новообраний народний депутат від партії «Слуга народу» в одномандатному виборчому окрузі №222 у Києві на Солом’янці Роман Грищук впевнений, що йому вистачить зарплатні депутата Верховної Ради.

    Про це він сказав в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому».

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    «Мені на життя треба грошей не більше, ніж платять депутату Верховної Ради, тому в фінансовому плані для мене мало що змінюється», - зазначив Грищук. Водночас він заявив, що «Мамахохотала» успішний бізнес в тому сенсі, що з'являються нові проекти – повнометражне кіно, анімаційна студія». «Але всі прибутки вкладаються далі в розвиток. Всі, хто беруть участь в шоу, отримують гонорар», - розповів новообраний політик.

    Зараз Грищук збирається переписати бізнес на когось з партнерів. «Ми займаємося творчою діяльністю. Я не одноосібний власник цього бізнесу «Мамахохотала». Ми, ще коли були студентами, створювали цей бізнес командою», - пояснює політик.

    Нагадаємо, у Солом'янському районі Києва висуванець «Слуги народу» Роман Грищук набрав 40,32% за результатами підрахунку 100% електронних протоколів дільничних комісій. На своєму окрузі переміг впливового Дмитра Андрієвського, нардепа двох останніх скликань, який вважав округ своїм.

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