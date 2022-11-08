Хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 8 листопада

У Києві 8 листопада опадів не передбачається

У вівторок, 8 листопада, в Україні буде хмарна погода з проясненнями. Однак, без опадів у більшості областях. Про це повідомив Укргідрометцентр.

За прогнозами синоптиків, в країні опади не передбачаються. У західних та південних областях місцями туман. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі +1+6 градусів, вдень +7+12, у східних, більшості центральних та південних областей вночі від +2 градусів тепла до - 3 морозу, вдень +4+9 градусів тепла.

У Києві 8 листопада також буде сухо. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі +4+6 тепла, вдень близько +10 градусів.

Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, у грудні майже по всій території України пануватиме плюсова температура. Водночас справжня зимова погода та морози завітають вже у січні.