«Холостяк в Італії» та стрічка про штучний інтелект, який перетворюється на загрозу. Головні кінопрем'єри тижня

На великі екрани виходить сім фільмів зарубіжного виробництва

12 лютого 2026 року в український кінопрокат вийдуть сім фільмів, один з них – анімаційний. Всі новинки – закордонного виробництва. Серед них, зокрема, драма «Буремний перевал» з Марго Роббі та Джейкобом Елордом. «Главком» детально розказує про ці та інші прем'єри цього тижня.

Буремний перевал

Країна: США, Велика Британія

США, Велика Британія Режисер: Емеральд Феннел

Емеральд Феннел Актори: Марго Роббі, Джейкоб Елорді, Хонг Чау, Елісон Оливер, Шазад Латіф, Юен Мітчелл, Емі Морган, Овен Купер

«Буремний перевал». Офіційний український трейлер

Драматичний фільм «Буремний перевал» зрежисований і спродюсований Еміралд Фіннеллою за мотивами однойменного роману Емілі Бронте 1847 року. Це історія про кохання, що перетворюється на одержимість. Головні ролі виконали триразова номінантка на премію «Оскар» Марго Роббі та зірка, зокрема, серіалу «Ейфорія» Джейкоб Елорд. Вони зіграли відповідно Кетрін і Хіткліффа. Марго Роббі також стала продюсеркою проєкту.

За сюжетом, Кетрін Ерншоу та Хіткліффа ще з дитинства об'єднує прив'язаність. Вони дорослішають на пустищах Йоркширу, де їхнє кохання формується поза суспільними правилами. Та коли Кетрін обирає шлюб із заможним Едгаром Лінтоном заради статусу, Хіткліфф зникає. А згодом повертається багатим і сповненим помсти. Попри шлюб Кетрін, емоційний зв'язок між ними не зникає. Їхні почуття залишаються болючими, непідконтрольними і приреченими.

Бюджет стрічки становить $80 млн. Стримінгова платформа Netflix була готова заплатити до $150 млн за ексклюзивний реліз. Але творча команда обрала Warner Bros., щоб зберегти авторський контроль і забезпечити масштабний прокат. Значна частина коштів пішла на натурні зйомки на півночі Англії, де команда працювала в складних погодних умовах (дощі, штормові вітри і різкі перепади температур). Феннел навмисне відмовилася від студійних декорацій для більшості сцен, щоб передати природну дикість і безмежність ландшафтів, які є невіддільною частиною історії.

Декорації маєтків спеціально старили вручну, відтворюючи занепад та атмосферу тих часів. Костюми виготовляли з використанням історичних технік, уникаючи гламуру. В кадрі вбрання виглядають зношеними та реалістичними.

Шлях до злочину

Країна: США

США Режисер: Барт Лейтон

Барт Лейтон Актори: Кріс Гемсворт, Марк Руффало, Голлі Беррі, Баррі Кеоган, Корі Говкінс, Моніка Барбаро, Нік Нолті

«Шлях до злочину». Офіційний трейлер

За сюжетом кримінального трилера «Шлях до злочину» крадій коштовностей Девіч, якого грає Кріс Гемсворт, стикається з фінансовою кризою та сімейними проблемами та відчуттям, що життя вислизає з-під контролю. У спробі швидко вирішити негаразди він погоджується на участь у ризикованій схемі, яку спочатку сприймає як одноразову авантюру. Проте кожен наступний крок занурює його все глибше.

Номінант на премію «Оскар», ірландський актор Баррі Кеоган зіграв персонажа на ім'я Орган. Він уразливий, але непередбачуваний учасник кримінальної групи. Саме Орган стає каталізатором хаосу, яким наповнюються події у стрічці. Детектива, який веде справу у стрічці, грає титулований актор Марк Руффало. Паралельно він спостерігає за тим, як людство поступово занурюється в темряву.

Команда стрічки акцентувала увагу на деталі у кадрі. Лейтон, як і у попередніх роботах, наполягав на ретельній підготовці акторів та реалістичності сценарних рішень. Багато сцен знімали в реальних локаціях – у Каліфорнії, зокрема в Лос-Анджелесі. А також вздовж траси 101, яка є однією з основних локацій у фільмі. Саме там відбувається серія зухвалих пограбувань, що лежить в основі сюжету.

Темна справа

Країна: США

США Режисер: Майкл Джей Вайт

Майкл Джей Вайт Актори: Майкл Джей Вайт, Ла Ла Ентоні, Майк Еппс, Орландо Джонс

«Темна справа». Офіційний український трейлер

У центрі сюжету кримінально-драматичного трилера «Темна справа» – колишній поліцейський. Багато років тому він покинув службу після інциденту, що зруйнував його кар'єру. Головний герой, якого грає актор Майкл Джей Вайт (він виступив і режисером стрічки) намагається жити тихо, тримаючись подалі від власного минулого. Але його втягують у нову справу – жорстоке вбивство, яке небезпечно перегукується з тим самим давнім злочином, через який він утратив усе. Герой усвідомлює, що хтось його навмисно випробовує, змушуючи повернутися у світ насильства й корупції.

Виробництво фільму вирізнялося прагненням Вайта до максимальної автентичності. Численні бійки й перестрілки поставлені з мінімальним використанням комп'ютерної графіки. Зйомки відбувалися переважно у темних міських кварталах Атланти та Клівленда. Члени команди шукали занедбані склади, старі поліцейські будівлі, покинуті майстерні та нічні вулиці, що стали тлом для подій.

Холостяк в Італії

Країна: США

США Режисери: Чарльз Френсіс Кіннейн, Деніел Кіннейн

Чарльз Френсіс Кіннейн, Деніел Кіннейн Актори: Кевін Джеймс, Елісон Генніген, Кім Коутс, Джулі Серда

«Холостяк в Італії». Офіційний трейлер

У пригодницькій романтичній комедії «Холостяк в Італії» актор Кевін Джеймс повертається до свого впізнаваного амплуа добродушного, незграбного, але харизматичного героя. У центрі сюжету – американський холостяк Джо. Він переживає кризу середнього віку та вирушає до Італії, сподіваючись знайти новий сенс життя та, можливо, кохання. Але замість спокійного відпочинку він потрапляє у вир абсурдних пригод. Участь у місцевому весіллі та низка кумедних непорозумінь перевіряють його терпіння та винахідливість.

Елісон Генніген грає культурологиню, яка спочатку намагається втримати Джо від хаосу. Але поступово між ними з'являється щира прихильність. Кім Коутс виконує роль харизматичного місцевого бізнесмена, який втягне героя у серію комедійних ситуацій. Акторка Джулі Серда грає жінку, що намагається врегулювати всі проблеми, стаючи частиною веселих пригод Джо.

Фільм знімали на натурних локаціях у Лаціо та Тоскані, у реальних містечках, на вузьких вуличках, терасах з видом на море та ринкових площах. Все аби передати автентичну атмосферу Італії. Бюджет картини склав $4 млн.

Неслухняні дівчата

Країна: Італія, Хорватія, Сербія, Словенія

Італія, Хорватія, Сербія, Словенія Режисер: Уршка Дюкіч

Уршка Дюкіч Актори: Яра Софія Остан, Міна Свайгер, Саша Табаковіч, Наташа Бургер

«Неслухняні дівчата» . Офіційний український трейлер

У центрі сюжету комедійної пригодницької драми «Неслухняні дівчата» – чотири подруги-підлітки, які вирушають у літню подорож. Вони хочуть відчути смак свободи та втекти від тиску дорослих. Яра Софія Остан грає рішучу й незалежну героїню, яка часто стає каталізатором веселих та хаотичних подій. Міна Свайгер утілює більш стриману й обережну подругу, балансуючи між азартом компанії та прагненням не втратити контроль. Саша Табаковіч додає гумору та непередбачуваності, а Наташа Бургер виступає «моральним компасом» групи. Саме це, час від часу, стає джерелом внутрішніх суперечок і конфліктів.

Подорож героїнь перетворюється на низку пригод: від випадкових знайомств із місцевими жителями до участі в місцевих фестивалях. Не обходиться і без непередбачуваних пригод на пляжах, у горах та вузьких старовинних вуличках міст на узбережжі Адріатики. Зйомки проходили переважно на натурних локаціях: старовинні міста, пляжі Хорватії та Італії, словенські гірські стежки, а також сербські міські площі.

Режисерка Уршка Дюкіч намагалася передати атмосферу справжньої літньої свободи. Тому команда працювала з природним освітленням, часто без студійних декорацій, щоб підкреслити живу енергетику героїнь.

Раптус

Країна: Канада

Канада Режисер: Беннет де Брабандере

Беннет де Брабандере Актори: Ксенія Соло, Нолан Джерард Фанк, Зіон Форрест Лі, Крістіна Кокс

«Раптус». Офіційний трейлер

Фільм «Раптус» – атмосферний науково‑фантастичний трилер з елементами горору режисера Беннета де Брабандере. Стрічка поєднує тематику штучного інтелекту та емоційну драму. У центрі сюжету – Сара Маттіс, яка після жорстокого нападу під час ранкової пробіжки намагається жити далі. Проте її не відпускають травматичні спогади. За порадою психотерапевта вона погоджується на незвичайний метод лікування. В життя Сари вводять інноваційного андроїда Raptus. Це роботизований помічник з передовим штучним інтелектом, що має допомогти опрацювати спогади та повернути душевний спокій.

Спочатку терапія приносить певне полегшення. Raptus допомагає Сарі заглиблюватися у власні спогади, поступово ідентифікуючи нападника і знімаючи напругу. Та з часом, коли прогрес у відновленні сповільнюється, Сара починає експериментувати з налаштуваннями андроїда, намагаючись прискорити процес або змінити динаміку їхніх взаємин. Її втручання у поведінкові параметри Raptus призводить до того, що межа між терапією та контролем стирається, і робот поступово перетворюється з помічника на загрозу.

Стрічку знімали в Канаді. Значна частина роботи проходила у студії. За жанром «Раптус» поєднує фантастику, горор і трилер, досліджуючи теми травми, залежності від технологій. А також того, як людина намагається відновити контроль над власним життям у світі, де штучний інтелект може стати не лише помічником, а й небезпечним суперником.

Цап-забивайло

Країна: США, Японія, Бразилія, Сінгапур

США, Японія, Бразилія, Сінгапур Режисери: Тайрі Діллігей, Адам Розетт

«Цап-забивайло». Офіційний тизер

«Цап‑забивайло» – яскрава анімаційна спортивна комедія, створена студією Sony Pictures Animation. Мультфільм спродюсований під керівництвом легендарного баскетболіста Стівена Каррі. Режисерами виступили Тайрі Діллігей та Адам Розетт, обидва з яких мають значний досвід у сфері анімації та телевізійних серіалів.

У центрі сюжету анімаційної стрічки – історія маленького цапа Вілла, який мріє стати професійним гравцем у «звіробол». Це вигаданий, динамічний і контактний спорт, де зазвичай домінують великі й грізні хижаки. Вілл має всі шанси здаватись аутсайдером, але його непохитна віра в себе та прагнення довести, що навіть найменший може грати по‑великому, ставлять його в центр уваги ліги.

У мультфільмі Вілл проходить шлях від підлітка, що лише мріє про гру, до повноцінного члена команди. Спочатку скепсис і недовіра з боку інших гравців та тренерів створюють йому перепони. Але завдяки своїй винахідливості, силі духу та вірі у свою мрію він поступово здобуває повагу.

Хоча фільм анімаційний, члени знімальної групи відвідали спортивні арени та стадіони у США та Сінгапурі. Все, аби точно передати рух гравців і атмосферу спортивних змагань. Кожен з головних персонажів мав окрему команду дизайнерів для деталей міміки та жестів. Це допомогло підкреслити індивідуальність героїв.