Мстислав Чернов вдруге здобув премію Гільдії режисерів США

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
Мстислав Чернов вдруге здобув премію Гільдії режисерів США
Фільм Чернова «2000 метрів до Андріївки» отримав нагороду за найкращу режисуру документальної стрічки
фото: ukrainianphotographers.com

Українець здобув нагороду в номінації «Видатне режисерське досягнення в документальному кіно»

Український режисер Мстислав Чернов став лауреатом 78-ї Премії Гільдії режисерів США за документальну стрічку «2000 метрів до Андріївки». Про це пише «Главком» із посиланням на повідомлення, оприлюднене на сайті премії.

Чернов здобув нагороду в номінації «Видатне режисерське досягнення в документальному кіно».

Щорічна церемонія нагородження Премії Гільдії режисерів США пройшла в суботу, 7 лютого, у Беверлі-Гіллз.

Варто зазначити, що у 2024 році Мстислав Чернов уже здобував відзнаку Гільдії режисерів США. Його фільм «20 днів у Маріуполі» тоді отримав нагороду за найкращу режисуру документальної стрічки, що стало важливим міжнародним визнанням українського документального кіно. У своїй промові після нагородження Чернов згадав про щоденні атаки Росії по Україні та, зокрема, про обстріли його рідного міста Харків.

У березні 2024 року фільм отримав «Оскар» у номінації «Найкращий документальний повнометражний фільм». Це перша нагорода такого масштабу для України, здобута за таких драматичних умов. Зауважимо, під час промови на церемонії Чернов наголосив, що він хотів би, щоб цей фільм ніколи довелося знімати. 

Нагадаємо, «20 днів у Маріуполі» – документальна робота режисера, воєнного кореспондента Мстислава Чернова, фотографа Євгена Малолєтки та медійниці Василиси Степаненко, які у березні 2022 року опинились у блокадному Маріуполі.

Вони стали останніми журналістами, які висвітлювали початок знищення Росією Маріуполя – за це усі троє отримали Пулітцерівську премію. Саме події в Маріуполі у лютому-березні 2022 року і зображує стрічка. Зокрема, до неї ввійшли кадри російських обстрілів та бомбардування пологового будинку. 

Український режисер фільму «20 днів у Маріуполі» Мстислав Чернов розповів, що під час зйомок найстрашнішим для нього було бачити смерті дітей. «І ще одне, мабуть, найстрашніше, це відчуття, що ми не можемо нічого змінити. Скільки б ми не знімали, скільки б ми не показували це світу, все одно це продовжувалось», – підкреслив режисер. Він зауважив, що коли бачив, як у місті помирають діти, він постійно згадував про своїх доньок. 

