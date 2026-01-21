Ада Роговцева, Наталя Сумська та Олена Кравець перевтілились у мам: головні кінопрем'єри тижня

В український прокат 22 січня 2026 року виходять шість новинок, дві з яких українського виробництва

Цього тижня в українському прокаті з'явилися шість кіноновинок. Особлива увага прикута до сімейної комедії «Ну мам», головні ролі в якій зіграли титуловані акторки Ада Роговцева та Наталія Сумська. Ще одна прем'єра українського виробництва – історично драма «Вічник», над якою режисер Іван Ніколайчук працював понад 12 років. «Главком» детально розказує про ці та інші прем'єри 22 січня 2026 року.

Ну мам

Країна: Україна

Україна Режисер: Олег Борщевський

Олег Борщевський Актори: Олена Кравець, Катерина Кузнецова, Роман Луцький, Олександр Ярема, Ада Роговцева, Ахтем Сеітаблаєв, Олеся Жураківська, Наталія Сумська, Ганна Кузіна, Остап Ступка

«Ну мам». Офіційний трейлер

Центральною темою сімейної комедії «Ну мам» є стосунки між мамами й дітьми, що перехрещуються в кількох сюжетних лініях. Вони показують різні етапи життя героїв. За сюжетом глядачі побачать повсякденні ситуації, знайомі кожному сімейству: смішні суперечки про шапку чи обід, турботливі дзвінки матерів у найнеочікуваніший момент і тихі зізнання в любові, які часто звучать тоді, коли їх уже не очікуєш.

Одну з центральних жіночих ролей у фільмі «Ну мам» зіграла Герой України, легендарна Ада Роговцева. Також на екранах з'являться народна артистка України, прима столичного Театру Франка Наталія Сумська, колишня зірка студії «Квартал 95» Олена Кравець, Катерина Кузнецова, Олександр Ярема, Ахтем Сеітаблаєв, Остап Ступка, Роман Луцький та багато інших зірок.

Зйомки «Ну мам» розпочалися у серпні 2025 року на студії «КиївФільм» і тривали кілька місяців у різних локаціях. За ідеєю творців фільму, герої символічно відображають сучасну повсякденність українського життя. Режисер Олег Борщевський (відомий за комедіями «Потяг у 31 грудня» та «Dzidzio Контрабас», а також серіалом «Скажені сусіди») та продюсер Євген Таллер підкреслювали в інтерв'ю, що стрічка задумувалася без кастингів для головних жіночих ролей. Сценарій писався під конкретних актрис, яких вони хотіли бачити у цих образах. Під час зйомок творці фільму намагалися побудувати роботу так, щоб кожна новела мала власну атмосферу. Але разом вони створювали єдиний сюжетний ланцюжок.

Вічник

Країна: Україна, Фінляндія

Україна, Фінляндія Режисер: Іван Ніколайчук

Іван Ніколайчук Актори: Павло Текучев, Анастасія Іванюк, Олег Мосійчук, Данило Мірешкін, Роман Мацюта, Олександр Польченко

«Вічник». Офіційний трейлер

Історично-філософська драма «Вічник» – екранізація однойменного бестселера українського письменника, журналіста Мирослава Дочинця. Книга розповідає про життя реального карпатського мольфара Андрія Ворона, який прожив 103 роки. Він пережив буремні історичні події XX століття. За сценарієм фільму перед глядачами пролітає все життя Ворона: молоді роки, боротьба за Карпатську Україну, ув'язнення в сибірських таборах… Не обійшли творці стрічки і старість головного героя – коли спогади й пережиті випробування стають його найціннішим скарбом. За запевненнями команди «Вічника», фільм – не просто байопік, а філософське дослідження духу людини, що проходить через біль і тягар історії. Водночас яка не втрачає людяності й віри.

Головні ролі виконали Павло Текучев (у юності Ворона), Олег Мосійчук (у старшому віці) та Анастасія Іванюк. Для Івана Ніколайчука «Вічник» став повнометражним режисерським дебютом, над яким він працював упродовж 12 років. Цей тривалий творчий процес включав ретельну підготовку, пошук локацій і формування глибокого філософського концепту стрічки. Знімали «Вічник», зокрема, в Карпатах, на Буковині, Київщині та Житомирщині. Команда фільмувала сцени різних сезонів – від суворої зими до туманних осінніх днів.

Актор Павло Текучев, готуючись до ролі молодого Андрія Ворона, провів кілька днів на самоті в Карпатах: прагнув відчути емоції й внутрішній стан, реального мольфара. У музичному плані автори фільму зробили акцент на живому звучанні. У «Вічнику» звучить мелодія Мирослава Скорика у виконанні Національного президентського симфонічного оркестру України. Також можна почути партії від Національного хору імені Г. Верьовки і «Піккардійської терції».

Сайлент Гілл. Повернення

Країна: США, Франція, Японія

США, Франція, Японія Режисер: Крістоф Ганс

Крістоф Ганс Актори: Джеремі Ірвін, Ганна Емілі Андерсон, Роберт Стрендж, Іві Темплтон

«Сайлент Гілл. Повернення». Офіційний трейлер

Психологічний горор «Сайлент Гілл. Повернення» є адаптацією культової гри Silent Hill 2. У центрі сюжету – Джеймс Сандерленд, якого грає актор Джеремі Ірвін. Після отримання таємничого листа від своєї померлої дружини Мері головний герой повертається до проклятого міста Сайлент Гілл, де стикається не лише з різноманітними жахами, а й із власними страхами.

Режисер Крістоф Ганс вже знайомий шанувальникам франшизи за першим фільмом «Сайлент Гілл», який вийшов в прокат у 2006 році. Сценарій він писав разом із Сандрою Во-Ань та Вільямом Шнайдером, орієнтуючись на візуальну та емоційну складові оригінального матеріалу. Зйомки проходили з квітня 2023-го до лютого 2024 року у Сербії та Німеччині. Зокрема, в Белграді, Мюнхені, Нюрнберзі і навколо озера Аммер (у німецькій Баварії).

Однією з найцікавіших деталей виробництва стала робота над монстрами. Крістоф Ганс вирішив, що всі істоти у фільмі мають бути виконані реальними живими акторами-танцюристами в гримі. Деякі з них були на протезах, інші пластично рухались в кадрі з різним реквізитом. та у протезах. Це додало їхнім рухам пластичності. Хореографія та акторська робота з чудовиськами були настільки інтенсивними, що деякі виконавці зізнавалися – окремі сцени викликали у них нічні жахіття навіть поза зйомками. Хореограф Роберто Кампонелло, який працював над першим фільмом, допомагав створювати унікальні рухи для персонажів.

Музичний супровід стрічки створювався за участі Акіри Ямаокі, композитора саундтреків першого фільму. Бюджет нової стрічки склав $23 млн.

Серфінг на згадку

Країна: Франція, Бельгія

Франція, Бельгія Режисер: Еммануель Пулен-Арно

Еммануель Пулен-Арно Актори: Одрі Флеро, Дені Бун, Ніколя Мар'є, Еван Бурдель

«Серфінг на згадку». Офіційний трейлер

У центрі сюжету сімейної драматичної комедії – історія 15-річного Майла, світ якого крутиться навколо серфінгу та першої закоханості. Хлопець із нетерпінням чекає літнього відпочинку у пляжному будиночку дідуся. Втім Майлло раптово дізнається про невиліковну хворобу очей і те, що незабаром може втратити зір. Водночас його батьки Кріс і Антуан, які вже давно розлучилися, змушені відкласти суперечки й об'єднатися, щоб організувати для сина відпочинок.

Прем'єра фільму «Серфінг на згадку» режисера і автора сценарію Еммануеля Пулена-Арно пройшла у вересні 2025 року. Бюджет стрічки склав €8 млн, а у світовому прокаті вона зібрала €2,6 млн. Для підготовки сценарію команда Пулена-Арно проводила дослідження у спеціалізованих інституціях, зокрема в Національному інституті молодих незрячих. Все, аби максимально точно передати переживання героя, який втрачає зір, і вплив цього процесу на сім'ю.

Режисер вирішив знімати стрічку на узбережжі французького регіону Ландес, що на південному заході країни. Це місцевість популярна серед місцевих серферів, які здебільшого проводять літо біля океану. Саме природне світло, океанські хвилі й атмосфера цього регіону стали важливими складовими. В деяких сценах були залучені професійні серфери та представники серф-спільноти.

Книжкові пригоди

Країна: Німеччина

Німеччина Режисер: Нґо Тхе Чау

Нґо Тхе Чау Актори: Крістоф Марія Гербст, Рональд Церфельд, Едін Гасановіч

«Книжкові пригоди». Офіційний трейлер

Сімейна комедія «Книжкові пригоди» – екранізація однойменного бестселера німецького письменника Карстена Генна. Книгу було перекладено більше ніж на 30 мов і продано накладом понад пів мільйона примірників. У центрі сюжету – відлюдькуватий книгар-листоноша Карл Коллгоф. Він щодня долає певний маршрут, доставляючи книги клієнтам. Карл точно знає, який примірник потрібен кожному, і знаходить у цьому сенс життя. Втім чоловік майже не спілкується з людьми поза своїми звичними рамками.

В його житті з'являється дев'ятирічна Саша, яка вирішує стати помічницею листоноші. Тим самим дівчинка порушує усталений ритм життя Карла. Її безпосередність, енергія і любов до історій не лише змушують Карла переглянути свої погляди, а й пробуджують цілу спільноту навколо них. Також в сюжетній лінії залучені батьки Саші, іронічний містер Дарс та жителі міста.

Режисер Нґо Тхе Чау поєднав у стрічці комедію, драму і філософські мотиви про самотність, колективну відповідальність, а також цінність кожної людської історії. Світова прем'єра фільму «Книжкові пригоди» відбулася ще у жовтні 2024 року і лише зараз вийшла в український прокат. За цей період у світі сімейна стрічка зібрала понад $4,9 млн. «Книжкові пригоди» було показано на кількох міжнародних кінофестивалях. Зокрема, її позитивно сприйняли більшість глядачів Гамбурзького кінофестивалю. Також стрічка отримала приз глядацьких симпатій на San Francisco Berlin & Beyond Film Festival.

Спалах

Країна: США

США Режисер: Джефф Вулф

Джефф Вулф Актори: Біллі Берк, Рауль Макс Трухільо, Тейлор Гендлі, Алішія Окс

«Спалах». Офційний матеріал

Американський психологічний трилер «Спалах» також вийшов у світовий прокат у 2024 році. Зараз його можуть побачити на великих кіноекранах і українці. Стрічка режисера Джеффа Вулфа поєднує такі жанри як жах, містерію та драму в обгортці сучасного апокаліптичного дійства. Сюжет фільму зосереджується на переживаннях однієї родини та психологічному тиску, що виникає разом зі спалахом невідомої загрози.

Головний герой – доглядач державного парку Ніл Морріс, роль якого виконує Біллі Берк. Він та його дружина Еббі опинилися на межі розлучення після загадкового зникнення їхнього сина-підлітка. Одночасно у віддаленому містечку, де проживає подружжя, починають фіксувати аномальні випадки жорстокої поведінки у людей. Спочатку більшість населення вважає, що в регіоні шириться невідома епідемія. Водночас Ніл вважає, що справжня загроза не лише зовні, а й в серцях тих, кому він довіряв.

Над фільмом працювала невелика команда. Додатково режисер Джефф Вулф виступив одним із продюсерів, а також сценаристом (спільно з Лансом Окснером). «Спалах» знімали у Лос-Анджелесі (Каліфорнія, США) упродовж лише 19 днів. Бюджет стрічки склав скромний $1 млн.