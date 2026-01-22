Виконавець головної ролі у фільмі «Ти – космос» отримав високе звання

Актор служить у лавах територіальної оборони з 2022 року

Актору та захиснику України Володимиру Кравчуку присвоїли почесне звання Заслуженого артиста України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на офіційну сторінку Театру драми і комедії на лівому березі Дніпра, де працює актор.

У театрі зазначили, що вистави за участю Кравчука очікують на його повернення зі служби. У деяких постановках актор продовжує з’являтися перед глядачами у форматі відеосцен, зокрема у виставах «Halt» та «Робота з Тінню».

У 2022 році Володимир Кравчук став кулеметником у 87-му батальйоні 106-ї окремої бригади територіальної оборони.

Актор також відомий за головною роллю у фільмі «Ти – космос» режисера Павла Острікова.

Фільм «Ти – космос» є українською науково-фантастичною стрічкою, робота над якою тривала з 2015 року. Картина здобула нагороди на Європейському фестивалі фантастичного кіно у Страсбурзі та фестивалі Hallucinations Collectives у Ліоні.

Володимир Кравчук раніше отримував відзнаки за акторську гру на міжнародних кінофестивалях, не маючи профільної акторської освіти.