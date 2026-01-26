Зірка фільму «Сутінки» заговорила про переїзд із США через політику Трампа

Акторка зі США вважає політику Дональда Трампа нищівною для американської кіноіндустрії

Американська акторка та режисерка Крістен Стюарт, найбільш відома за своєю роллю у фільмі «Сутінки», зізналася, що вона думає над переїздом до іншої країни зі США. Причина таких роздумів акторки криється у політиці президента США Дональда Трампа. Цим актриса поділилася у в інтерв'ю The Time, пише «Главком».

За словами Крістен Стюарт, вона розглядає можливість переїзду із США до Європи. Акторка стверджує, що вона не може продовжувати свою діяльність, як режисерка у США, знімаючи фільми в інших країнах. «Я не можу вільно працювати в Америці. Але я не хочу повністю здаватися. Я хотіла б знімати фільми в Європі, а потім запихати їх у горло американському народу», – розповіла Крістен Стюарт.

На думку акторки, політика Дональда Трампа щодо тарифів на стрічки, які були зняті за межами США, погано вплинуть на розвиток кіноіндустрії країни. «Реальність повністю руйнується за Трампа. Але ми повинні взяти сторінку з його книги та створити реальність, у якій хочемо жити», – зазначила акторка.

Крістен Стюарт лише торік представила себе, як режисерку. Вона зняла фільм у Латвії під назвою «Хронологія води». Цю стрічку Стюарт анонсувала на 78-му Канському кінофестивалі у 2025 році.

