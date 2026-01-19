«Король Лев», «Аладдін», «Красуня і чудовисько». Помер режисер мультфільмів Disney

Генеральний директор Disney Боб Айгер згадав Аллерса як «креативного візіонера, чий великий внесок у Disney буде жити в наступних поколіннях»

У віці 76 років помер американський режисер і художник-аніматор Роджер Аллерс. Він був співрежисером мультфільму «Король Лев» і працював над стрічками «Аладдін», «Красуня і чудовисько» та «Русалонька». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian.

Колега Аллерса по Walt Disney Company Дейв Боссерт оголосив про його смерть у неділю вранці в соціальних мережах, згадуючи його як «надзвичайно талановитого художника і кінорежисера, справжню опору відродження Діснеївської анімації».

Роджер Аллерс на прем'єрі фільму «Винахідник» в Голлівуді в 2023 році фото: Amy Graves/WireImage for Blue Fox Entertainment

«Я мав честь бути частиною команди Роджера під час зйомок багатьох фільмів наприкінці 80-х і протягом 90-х років. І він, без сумніву, був одним із найдобріших людей, яких можна було б сподіватися зустріти і з якими можна було б працювати. Він став співрежисером фільму «Король Лев», який мав феноменальний успіх, але це ніколи не затьмарило його розум... Він мав почуття дива, щедрість і ентузіазм, які піднімали настрій усім навколо нього», – написав Боссерт.

Генеральний директор Disney Боб Айгер згадав Аллерса як «креативного візіонера, чий великий внесок у Disney буде жити в наступних поколіннях». «Його робота допомогла визначити епоху анімації, яка продовжує надихати глядачів у всьому світі, і ми глибоко вдячні за все, що він дав Disney. Наші серця з його родиною, друзями та колегами», – написав Айгер.

Аллерс розпочав свою кар'єру в Disney у фільмі «Трон» фото: depositphotos

Аллерс народився у Нью-Йорку в 1949 році, але виріс в Арізоні. Він став шанувальником анімації у віці п'яти років після перегляду фільму Disney «Пітер Пен».

Аллерс розпочав свою кар'єру в Disney у фільмі «Трон» (1982) як член команди, потім працював у фільмах «Олівер і компанія» (1988), «Русалонька» (1989) і «Рятувальники в Австралії» (1990), а потім став керівником сценарію фільму «Красуня і чудовисько» (1991) і працював над фільмом «Аладдін» (1992).

У 1994 році Аллерс і Роб Мінкофф спільно зняли фільм «Король Лев», який став найкасовішим фільмом 1994 року. Вони отримали за це «Золотий глобус».