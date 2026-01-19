Головна Світ Соціум
search button user button menu button

«Король Лев», «Аладдін», «Красуня і чудовисько». Помер режисер мультфільмів Disney

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
«Король Лев», «Аладдін», «Красуня і чудовисько». Помер режисер мультфільмів Disney
Роджер Аллерс був ключовою фігурою в анімаційному підрозділі Disney в 1990-ті роки
колаж: glavcom.ua

Генеральний директор Disney Боб Айгер згадав Аллерса як «креативного візіонера, чий великий внесок у Disney буде жити в наступних поколіннях»

У віці 76 років помер американський режисер і художник-аніматор Роджер Аллерс. Він був співрежисером мультфільму «Король Лев» і працював над стрічками «Аладдін», «Красуня і чудовисько» та «Русалонька». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian.

Колега Аллерса по Walt Disney Company Дейв Боссерт оголосив про його смерть у неділю вранці в соціальних мережах, згадуючи його як «надзвичайно талановитого художника і кінорежисера, справжню опору відродження Діснеївської анімації».

Роджер Аллерс на прем'єрі фільму «Винахідник» в Голлівуді в 2023 році
Роджер Аллерс на прем'єрі фільму «Винахідник» в Голлівуді в 2023 році
фото: Amy Graves/WireImage for Blue Fox Entertainment

«Я мав честь бути частиною команди Роджера під час зйомок багатьох фільмів наприкінці 80-х і протягом 90-х років. І він, без сумніву, був одним із найдобріших людей, яких можна було б сподіватися зустріти і з якими можна було б працювати. Він став співрежисером фільму «Король Лев», який мав феноменальний успіх, але це ніколи не затьмарило його розум... Він мав почуття дива, щедрість і ентузіазм, які піднімали настрій усім навколо нього», – написав Боссерт.

Генеральний директор Disney Боб Айгер згадав Аллерса як «креативного візіонера, чий великий внесок у Disney буде жити в наступних поколіннях». «Його робота допомогла визначити епоху анімації, яка продовжує надихати глядачів у всьому світі, і ми глибоко вдячні за все, що він дав Disney. Наші серця з його родиною, друзями та колегами», – написав Айгер.

Аллерс розпочав свою кар'єру в Disney у фільмі «Трон»
Аллерс розпочав свою кар'єру в Disney у фільмі «Трон»
фото: depositphotos

Аллерс народився у Нью-Йорку в 1949 році, але виріс в Арізоні. Він став шанувальником анімації у віці п'яти років після перегляду фільму Disney «Пітер Пен».

Аллерс розпочав свою кар'єру в Disney у фільмі «Трон» (1982) як член команди, потім працював у фільмах «Олівер і компанія» (1988), «Русалонька» (1989) і «Рятувальники в Австралії» (1990), а потім став керівником сценарію фільму «Красуня і чудовисько» (1991) і працював над фільмом «Аладдін» (1992).

У 1994 році Аллерс і Роб Мінкофф спільно зняли фільм «Король Лев», який став найкасовішим фільмом 1994 року. Вони отримали за це «Золотий глобус».

Теги: США мультфільм

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Масштабна операція США проти ІДІЛ у Сирії: NYT розкрив деталі
Масштабна операція США проти ІДІЛ у Сирії: NYT розкрив деталі
20 грудня, 2025, 01:58
Фінал трансляції Зеленського та Трампа здивував глядачів
Фінал трансляції Зеленського та Трампа здивував глядачів
29 грудня, 2025, 02:31
WSJ: Венесуельці у вигнанні мріють про повалення режиму Мадуро
WSJ: Венесуельці у вигнанні мріють про повалення режиму Мадуро
3 сiчня, 00:21
США через посередників передали попередження міністру внутрішніх справ Венесуели про можливі жорсткі наслідки у разі відмови від співпраці з Вашингтоном
Reuters: США погрожують чиновникам Венесуели у разі відмови співпрацювати
7 сiчня, 04:19
Глава Білого дому очікує, що ці кроки зміцнять обороноздатність союзників США
Президент США пообіцяв пришвидшити виробництво зброї для союзників
7 сiчня, 10:50
Сполучені Штати наклали санкції на танкер 10 січня 2025 року
США захопили танкер «тіньового флоту» Olina
9 сiчня, 15:17
Трамп має китайську проблему у Венесуелі: пояснення AP
Трамп має китайську проблему у Венесуелі: пояснення AP
10 сiчня, 01:44
Трамп веде США до конфлікту з ЄС
Трамп веде США до конфлікту з ЄС: пояснення Politico
25 грудня, 2025, 10:56
Каракас може отримати послаблення санкцій уже наступного тижня
США планують відкрити Венесуелі шлях до нафтових ринків
12 сiчня, 10:02

Соціум

«Король Лев», «Аладдін», «Красуня і чудовисько». Помер режисер мультфільмів Disney
«Король Лев», «Аладдін», «Красуня і чудовисько». Помер режисер мультфільмів Disney
Зіткнення швидкісних потягів в Іспанії: кількість загиблих зросла
Зіткнення швидкісних потягів в Іспанії: кількість загиблих зросла
На сталеливарному заводі в Китаї стався вибух: є загиблі
На сталеливарному заводі в Китаї стався вибух: є загиблі
У Китаї зафіксовано найнижчий рівень народжуваності в історії – CNN
У Китаї зафіксовано найнижчий рівень народжуваності в історії – CNN
У Саратові пролунали вибухи, ймовірно, атаковано НПЗ
У Саратові пролунали вибухи, ймовірно, атаковано НПЗ
У Брукліні з'явився мурал на честь убитої української біженки Ірини Заруцької
У Брукліні з'явився мурал на честь убитої української біженки Ірини Заруцької

Новини

В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 19 січня
Сьогодні, 05:59
В Австрії внаслідок сходження двох лавин загинули п’ятеро лижників
Вчора, 04:19
Погрози Трампа щодо Гренландії грають на руку Путіну – сенаторка США
16 сiчня, 14:46
Холод тільки набирає силу: синоптики попередили про тривалі морози
16 сiчня, 14:06
Конгрес тисне на Трампа: вимагають жорстких санкцій проти «тіньового флоту» РФ
16 сiчня, 12:38
-30° у найближчі дні. Український гідрометцентр прокоментував інформацію, що шириться мережею
16 сiчня, 10:29

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua