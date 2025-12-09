Головна Країна Суспільство
Хто найчастіше йде в СЗЧ? Відомий військовий назвав три групи ризику

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Військовий Ігор Луценко розповів про реальність у ЗСУ
колаж: glavcom.ua

Ігор Луценко вважає, що для багатьох військових самовільне залишення частин  – це єдиний спосіб змінити ситуацію

Військовослужбовець і народний депутат VIII скликання Ігор Луценко назвав самовільне залишення частин (СЗЧ) найбільшою проблемою української армії. Про це він наголосив в інтерв’ю «Главкому».

За його словами, йдеться не лише про військову, а про загальнодержавну військово-цивільну проблему, якою держава системно не займається. Луценко виокремив три основні групи військових, які найчастіше вдаються до СЗЧ. Перша – це люди, яких мобілізували раптово, без усвідомленого рішення служити, і які з першого дня шукають спосіб залишити армію. Друга – досвідчені військові, які тривалий час перебувають на фронті, мають бойові заслуги, але стикаються з відсутністю ротацій, конфліктами з командирами та відчуттям безвиході. Третя категорія – військові, які змушені фактично «переводитися через СЗЧ» через зламані бюрократичні механізми переведень між підрозділами.

«З усіма цими категоріями треба працювати. Але, на жаль, ніхто не бере на себе відповідальність за те, як із цим боротися і хто за це взагалі відповідає», – наголосив Луценко.
Військовий зазначає, що для багатьох СЗЧ стало єдиним зрозумілим способом змінити свою ситуацію, адже офіційні маршрути – переведення чи очікування ротації – можуть тривати пів року або й довше. Попри запроваджені восени 2024 року реформи, армійська бюрократія швидко нівелювала їхню дію.

«У результаті СЗЧ стало найпопулярнішим способом вирішити будь-яку проблему в армії: хочеш перевестися – СЗЧ, не подобається командир – СЗЧ, боїшся воювати чи не влаштовує оплата – СЗЧ», – констатує Луценко.

Він переконаний, що кількість СЗЧ можна суттєво зменшити, якщо держава почне діяти системно. Серед першочергових кроків Луценко називає справедливий розподіл мобілізованих між бригадами, зокрема з урахуванням статистики СЗЧ, а також запровадження персональної відповідальності за рішення, які призводять до масового залишення частин.

«Без покарання конкретних винних система не запрацює. Якщо кілька людей із прізвищами опиняться в СІЗО за службову халатність, інші дуже серйозно задумаються», – підсумував він.

Раніше «Главком» писав, що ситуація з ухиленням від мобілізації в Україні є критичною, а 80% призовників тікають з центрів підготовки. А кількість тих, хто ухиляється, з часом може зрівнятися з чисельністю чинної армії.

«У нас скоро кількість СЗЧ буде дорівнювати нашій армії. І ці люди потім ще будуть висловлювати претензії тим, хто зараз воює», – сказав нардеп та секретар комітету з питань нацбезпеки Роман Костенко.

Парламентар наголосив, що держава не вживає достатніх заходів для повернення цих людей або створення умов, які б перешкоджали їхній втечі та стимулювали до виконання свого обов’язку.

