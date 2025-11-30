Польща готувалася збивати винищувачі РФ системами Patriot

Польська армія підвищила рівень готовності своїх оборонних систем

Польща перевела свої сили ППО в режим повної бойової готовності після того, як 28 листопада російські винищувачі МіГ-31 вирушили на захід. Хоча вони не покинули повітряний простір Росії, польська армія підвищила рівень готовності своїх оборонних систем, включаючи Patriot. Про це пише «Главком» із посиланням на Bild.

Повідомляється, що ці літаки здатні розвивати швидкість до 3000 км/год, що дозволяє їм дістатися польського повітряного простору менш ніж за 15 хвилин. Крім того, МіГ-31 оснащені гіперзвуковими ракетами «Кинджал», що робить їх особливо небезпечними для НАТО, яке уважно стежить за їхніми польотами.

«Це чергова провокація з боку Кремля. Росія постійно нас перевіряє, вони хочуть бачити нашу реакцію», – зазначило джерело Bild в НАТО.

За його словами, навіть якщо ППО Північноатлантичного альянсу переводять в режим підвищеної готовності, російські системи спостереження, ймовірно, можуть виявити ці дії. Однак в Альянсі заявляють, що готові до будь-якої ситуації.

«Нехай знають: ми завжди готові захищати територію НАТО», – підкреслив офіцер.

Нагадаємо, до кінця 2025 року Польща спрямує $100 млн на закупівлю американської зброї для України в межах програми Purl.

Також канцлер Німеччини Фрідріх Мерц пообіцяв оснастити українську армію далекобійними системами озброєння, проте ухильно відповів щодо крилатих ракет Taurus.

До слова, Франція активно просуває план значного посилення повітряної могутності України протягом наступного десятиліття шляхом надання нових винищувачів та сучасних систем протиракетної оборони. Проте, як зазначає The Wall Street Journal, ключовим невирішеним питанням залишається фінансування цього масштабного проєкту.