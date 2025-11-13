Польський міністр: Путін виявився слабшим, ніж ми думали

За словами Сікорського, Україна зараз готується до ще трьох років війни

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський різко висловився про російського диктатора Путіна та так звану другу армію світу, пише «Главком».

«Путін виявився слабшим, ніж ми думали: ми вважали, що в нього – друга армія світу, а він сам був переконаний, що все обмежиться переворотом, легкою прогулянкою, триденною операцією. І ось понад десять років він досі воює на Донбасі. Перемогою це назвати важко», – сказав він.

За словами Сікорського, Україна зараз готується до ще трьох років війни, але, на думку польського міністра, Путін не зможе ще стільки воювати.

«Ми ж готуємося забезпечити Україну ресурсами для спротиву на цей період – за рахунок заморожених російських активів. Україна вже виробляє майже половину своїх дронів і крилатих ракет самостійно», – додав він.

За повідомленням Foreign Affairs, Росія продовжує свою агресію проти України, намагаючись досягти своїх стратегічних цілей через кілька ключових етапів. На даному етапі війни Кремль планує реалізувати трирівневу стратегію, яка включає окупацію території, політичний тиск на Україну та остаточну інтеграцію її в свою орбіту.

До слова, як пише CNN, російські війська, схоже, наближаються до остаточного захоплення східноукраїнського міста Покровськ – перемоги, яку Володимир Путін домагається вже майже два роки, але яка далася великою ціною.