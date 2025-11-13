Головна Світ Політика
search button user button menu button

Польський міністр: Путін виявився слабшим, ніж ми думали

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Польський міністр: Путін виявився слабшим, ніж ми думали
Радослав Сікорський різко висловився про російського диктатора Путіна
фото: Ministry of Foreign Affairs/X

За словами Сікорського, Україна зараз готується до ще трьох років війни

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський різко висловився про російського диктатора Путіна та так звану другу армію світу, пише «Главком».

«Путін виявився слабшим, ніж ми думали: ми вважали, що в нього – друга армія світу, а він сам був переконаний, що все обмежиться переворотом, легкою прогулянкою, триденною операцією. І ось понад десять років він досі воює на Донбасі. Перемогою це назвати важко», – сказав він.

За словами Сікорського, Україна зараз готується до ще трьох років війни, але, на думку польського міністра, Путін не зможе ще стільки воювати.

«Ми ж готуємося забезпечити Україну ресурсами для спротиву на цей період – за рахунок заморожених російських активів. Україна вже виробляє майже половину своїх дронів і крилатих ракет самостійно», – додав він.

За повідомленням Foreign Affairs, Росія продовжує свою агресію проти України, намагаючись досягти своїх стратегічних цілей через кілька ключових етапів. На даному етапі війни Кремль планує реалізувати трирівневу стратегію, яка включає окупацію території, політичний тиск на Україну та остаточну інтеграцію її в свою орбіту.

До слова, як пише CNN, російські війська, схоже, наближаються до остаточного захоплення східноукраїнського міста Покровськ – перемоги, яку Володимир Путін домагається вже майже два роки, але яка далася великою ціною. 

Читайте також:

Теги: армія росія путін

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Італія забезпечила Росію епоксидними смолами для ракет
Росія отримала з Італії сировину для виробництва «Іскандерів»
15 жовтня, 18:37
Чехія пропонує Словаччині рятівний газовий канал
Чехія пропонує Словаччині «газову допомогу» на тлі прискореної заборони на газ із РФ
21 жовтня, 13:38
Трамп та Путін під час зустрічі на Алясці 15 серпня
Трамп розповів, що обговорював з Путіним ядерну зброю
23 жовтня, 05:12
Частина Волгоградської області РФ залишилася без світла через атаку дронів
Частина Волгоградської області РФ залишилася без світла через атаку дронів
16 жовтня, 08:29
Україна стала успішною у використанні різних типів дронів
CNN: Війна в Україні перетворилась на змагання імпровізацій та інновацій
26 жовтня, 04:56
Буданов уникнув питань щодо позиції президента США Дональда Трампа про завершення війни в Україні
Буданов назвав головну умову завершення війни
25 жовтня, 15:18
Підполковник поліції народився у 1980 році
Причетний до воєнних злочинів на Київщині. У РФ ліквідовано підполковника ОМОНу
29 жовтня, 10:21
Дональд Трамп назвав Володимира Путіна та Сі Цзіньпіна «жорсткими і розумними лідерами»
«Із цими людьми не можна жартувати». Трамп зробив заяву про Путіна та Сі Цзіньпіна
3 листопада, 07:08
Саратовський НПЗ уражено безпілотниками
Безпілотники атакували Саратовський НПЗ
11 листопада, 02:19

Політика

Трамп подав до суду на BBC – Білий дім
Трамп подав до суду на BBC – Білий дім
Пєсков заманює Трампа на переговори з Путіним «яскравими горизонтами» для США та РФ
Пєсков заманює Трампа на переговори з Путіним «яскравими горизонтами» для США та РФ
Польський міністр: Путін виявився слабшим, ніж ми думали
Польський міністр: Путін виявився слабшим, ніж ми думали
Найдовший в історії США шатдаун закінчився: Палата представників схвалила фінансування уряду
Найдовший в історії США шатдаун закінчився: Палата представників схвалила фінансування уряду
Нетаньягу подякував Трампу за підтримку та заклик до помилування
Нетаньягу подякував Трампу за підтримку та заклик до помилування
«Велика сімка» зробила заяву щодо України після саміту в Канаді: текст
«Велика сімка» зробила заяву щодо України після саміту в Канаді: текст

Новини

Єврокомісія підтвердила, що Грузію не запрошено на форум розширення ЄС
Вчора, 04:15
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 листопада
11 листопада, 06:01
В Україні хмарно: погода на 10 листопада
10 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 9 листопада
9 листопада, 06:01
Хто «прикурює» на вейпах? БЕБ оголосило «велике полювання» на продавців електронних сигарет
8 листопада, 10:39
В Україні без опадів: погода на 8 листопада
8 листопада, 06:01

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua