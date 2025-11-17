Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росія масовано атакує Дніпро безпілотниками

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Росія масовано атакує Дніпро безпілотниками
фото з відкритих джерел

У Дніпрі пролунало щонайменше двадцять вибухів

У ніч на 18 листопада безпілотники масовано атакують Дніпро. У місті лунають потужні вибухи, працює ППО. Про це пише «Главком».

Росія запустила на Дніпро велику кількість безпілотників. Продунало щонайменше двадцять вибухів та атака продовжується.

Голова Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко підтвердив удари РФ по місту: «Дніпро під масованою атакою ворожих шахедів. Прошу перебувати у безпечних місцях до відбою тривоги».

Гайваненко пізніше написав, що через атаку безпілотниками виникли пожежі у Дніпрі та районі. 

Як відомо, вночі 17 листопада російська терористична армія вдарила ракетами по центру міста Балаклія. Про це повідомляє начальник Балаклійської МВА Віталій Карабанов.

За інформацією Карабанова, влучання сталося поряд з багатоквартирними будинками. Внаслідок ракетного удару загинули три людини. Ще 10 осіб зазнали поранень, серед них –  діти 2011, 2007 та 2010 року народження.

Раніше у ніч на 17 листопада російські окупанти продовжили повітряні атаки на територію України, використовуючи ударні безпілотники. Близько 22:30 вибухи зафіксували у Харківській області. 

Як повідомили в МВА, в Ізюмі пролунала серія вибухів. Внаслідок атаки спочатку було знеструмлено частину Ізюмської громади, а згодом світло повністю зникло на всій її території.

Нагадаємо, у ніч на 2 серпня російські війська атакували Ізюм та Ізюмський район Харківської області, внаслідок чого значна частина регіону залишилася без електропостачання. Про це повідомляє Ізюмська міська військова адміністрація.

Згідно з інформацією МВА, обстріл спричинив знеструмлення як у самому місті, так і в прилеглих населених пунктах району. Наразі аварійні бригади працюють над відновленням електропостачання. Частині громади вже вдалося повернути світло.

До слова, опівночі 1 серпня збройні сили РФ ударили по Куп'янському району Харківської області, в результаті чого знищений дитячий психоневрологічний інтернат. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на начальника Шевченківської сільської військової адміністрації Сергія Старікова.

Теги: вибух окупанти армія Дніпро обстріл місто Балаклія балістичні ракети

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ситуація на фронті 22 жовтня
Лінія фронту станом на 22 жовтня 2025. Зведення Генштабу
22 жовтня, 23:35
фото: ДСНС Києва
Удар по Києву: постраждало майже 25 людей, є загиблі (фоторепортаж)
22 жовтня, 13:29
Атака на Київ: репортаж з місця ліквідації наслідків
Атака на Київ: репортаж з місця ліквідації наслідків
25 жовтня, 09:44
Пошкоджений вітрогенератор
Росіяни атакували вітряний генератор у Краматорську
26 жовтня, 00:21
На вулиці Тернопільській у Хмельницькому у багатоповерхівці 28 жовтня стався вибух
Вибух у багатоповерхівці Хмельницького: рятувальники завершили розбір завалів
30 жовтня, 00:55
У Покровську складна ситуація
DeepState: Окупанти продовжують проникати в Покровськ
2 листопада, 01:59
У Дніпрі та Запорізькій області пролунали вибухи
У Дніпрі та Запорізькій області пролунали вибухи
3 листопада, 05:16
Ситуація на фронті 7 листопада
Лінія фронту станом на 7 листопада 2025. Зведення Генштабу
7 листопада, 22:35
До уваги окупантів затриманий потрапив, коли шукав «швидкі заробітки» після звільнення зі збройних сил у себе на батьківщині
Затримано іноземця, який на замовлення ФСБ підпалював авто українських військових на Київщині
4 листопада, 15:08

Події в Україні

Росія масовано атакує Дніпро безпілотниками
Росія масовано атакує Дніпро безпілотниками
Лінія фронту станом на 17 листопада 2025. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 17 листопада 2025. Зведення Генштабу
Візит Зеленського до Франції, обстріл Нікополя. Головне за 17 листопада
Візит Зеленського до Франції, обстріл Нікополя. Головне за 17 листопада
Буданов позитивно оцінив роботу НАБУ та САП з викриття схем навколо «Енергоатому»
Буданов позитивно оцінив роботу НАБУ та САП з викриття схем навколо «Енергоатому»
Зниження потужності на двох українських АЕС після атаки РФ: МАГАТЕ оприлюднило деталі
Зниження потужності на двох українських АЕС після атаки РФ: МАГАТЕ оприлюднило деталі
Бої за Куп’янськ: Сили оборони відрізали окупантів від основних шляхів постачання
Бої за Куп’янськ: Сили оборони відрізали окупантів від основних шляхів постачання

Новини

В Україні хмарно: погода на 17 листопада
Сьогодні, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 16 листопада
Вчора, 06:01
Мерц в розмові з Зеленським виступив проти масового виїзду молодих чоловіків з України до Німеччини
14 листопада, 05:38
Єврокомісія підтвердила, що Грузію не запрошено на форум розширення ЄС
12 листопада, 04:15
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 листопада
11 листопада, 06:01
В Україні хмарно: погода на 10 листопада
10 листопада, 06:01

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua