Росія масовано атакує Дніпро безпілотниками

У Дніпрі пролунало щонайменше двадцять вибухів

У ніч на 18 листопада безпілотники масовано атакують Дніпро. У місті лунають потужні вибухи, працює ППО. Про це пише «Главком».

Росія запустила на Дніпро велику кількість безпілотників. Продунало щонайменше двадцять вибухів та атака продовжується.

Голова Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко підтвердив удари РФ по місту: «Дніпро під масованою атакою ворожих шахедів. Прошу перебувати у безпечних місцях до відбою тривоги».

Гайваненко пізніше написав, що через атаку безпілотниками виникли пожежі у Дніпрі та районі.

❗️Більш ніж 20 вибухів пролунало у Дніпрі. Місто під масованою атакою ворожих БпЛА pic.twitter.com/bce01yvAQZ — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) November 17, 2025

Як відомо, вночі 17 листопада російська терористична армія вдарила ракетами по центру міста Балаклія. Про це повідомляє начальник Балаклійської МВА Віталій Карабанов.

За інформацією Карабанова, влучання сталося поряд з багатоквартирними будинками. Внаслідок ракетного удару загинули три людини. Ще 10 осіб зазнали поранень, серед них – діти 2011, 2007 та 2010 року народження.

Раніше у ніч на 17 листопада російські окупанти продовжили повітряні атаки на територію України, використовуючи ударні безпілотники. Близько 22:30 вибухи зафіксували у Харківській області.

Як повідомили в МВА, в Ізюмі пролунала серія вибухів. Внаслідок атаки спочатку було знеструмлено частину Ізюмської громади, а згодом світло повністю зникло на всій її території.

Нагадаємо, у ніч на 2 серпня російські війська атакували Ізюм та Ізюмський район Харківської області, внаслідок чого значна частина регіону залишилася без електропостачання. Про це повідомляє Ізюмська міська військова адміністрація.

Згідно з інформацією МВА, обстріл спричинив знеструмлення як у самому місті, так і в прилеглих населених пунктах району. Наразі аварійні бригади працюють над відновленням електропостачання. Частині громади вже вдалося повернути світло.

До слова, опівночі 1 серпня збройні сили РФ ударили по Куп'янському району Харківської області, в результаті чого знищений дитячий психоневрологічний інтернат. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на начальника Шевченківської сільської військової адміністрації Сергія Старікова.