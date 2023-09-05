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Хто стоїть за найпопулярнішим Telegram-каналом України. Розслідування

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Хто стоїть за найпопулярнішим Telegram-каналом України. Розслідування
Максим Лавриненко, засновник «Трухи»
фото з відкритих джерел

Мінкульт назвав Труху сміттєвим каналом

Через криптогаманці, які належать популярному Telegram-каналу «Труха», проходять сотні тисяч доларів, а окремі платежі на ці рахунки змушують сумніватися, що «Труха» справді заробляє лише на рекламі і «джинсі». Про це пише редакція NGL.media, яка спільно з незалежним медіа «Ґрунт» протягом двох місяців досліджувала діяльність найбільшої в Україні анонімної мережі телеграм-каналів, об’єднаної під спільним брендом «Труха».

До початку повномасштабного вторгнення «Труха» була місцевим харківським Telegram-каналом зі 190 тисячами підписниками. Зараз це величезна медіасітка, яка, як стверджують розслідувачі, заробляє мільйони на «заказусі» та пов'язана зі сином колишнього голови МВС Авакова.

Станом на початок вересня 2023 року на головний канал «Трухи» підписано 2,7 мільйона користувачів. Окрім того, у власності Максима Лавриненка, засновника пабліка, близько 30 інших телеграм-каналів. Не виключено, що розвивалась медіаімперія завдяки чималому капіталу «харківської еліти».

Журналісти зазначають, що усі ниточки від «Трухи» ведуть до харківського бізнесмена та приятеля Олександра Арсеновича Авакова (сина ексміністра внутрішніх справ). Також йдеться і про харківського бізнесмена Володимира Литвина.

Зокрема, зазначається, що:

  • паблік використовував банківські реквізити Олександри Луніної, що працювала у компанії SL.IRA, причетність до якої ніколи не заперечував харківський бізнесмен Литвин;
  • мати підприємця Вікторія Манжос є власницею торгових марок «Трухи»;
  • керівником благодійного фонду «Трухи» є Даниил Наумець, а його бухгалтером Оксана Обод, що паралельно веде ФОП Литвина та його мами;
  • представницею фонду є Ольга Скибіна, що також є клієнткою Обод; окрім того, на думку розслідувачів, Скибіна є «близькою людиною Литвина», оскільки зписана в телефонах інших людей як Ольга Литвин.

Водночас Лавриненко заявляє, що «інформація про інвесторів та людей, які допомагали з розвитком каналу, є комерційною таємницею» та він нібито єдиний власник пабліку.

Литвин став відомим у 2018 році завдяки справі про розтрату 16 млн грн під час закупівлі МВС наплічників для бійців Нацгвардії. Однак хоч і взяв він тоді на себе провину, суд чомусь призначив йому умовний термін. У цій справі зазначалось і ім'я Олександра Авакова.

Крім того, зазначається, що «Труха» неодноразово рекламувала Авакова. Також від початку своєї роботи у неї було багато ексклюзиву від поліції – відео з бодікамер правоохоронців, кадри з камер спостереження тощо. 

Журналістам вдалось поспілкуватися і з колишнім бізнес-партнером Литвина на умовах анонімності. Той розповів, що харківський бізнесмен йому хвалився, адже «особисто вклав велику суму грошей» у телеграм-канал.

У кінці минулого року урядовий проєкт «Фільтр» від Мінкульту опублікував інструкцію як визначити, чи можна довіряти певним тг-каналам. «Труху» у цій публікації визначили як «інформаційний смітник».

Канал неодноразово поширював недостовірну інформацію або відверті фейки. Прилітали їм попередження і від Служби безпеки та від Збройних сил, оскільки вони публікували кадри прильотів.

«Скільки приблизно «Труха» може заробляти на рекламних публікаціях? Протягом трьох місяців – від червня до серпня – на основному каналі з'явились майже 200 рекламних публікацій. Мінімально, це мало б принести власникам каналу 600 тис. дол.», – йдеться у розслідування журналістів.

Під словом «реклама» слід розуміти, зокрема, чорний політичний піар – тобто публікації проти певних посадовців та інші не зовсім хороші «послуги». Водночас важливо пам'ятати, що саме читачі годують цей телеграм-канал.

Журналісти закликають бути обачними та перевіряти, чи підписані ви на ці пабліки – вони є частиною сітки «Трухи»:

  • «Труха Украина»;
  • «Труха Georgia»;
  • «Тру Ха-Ха»;
  • «Труха Жесть 18+»;
  • «Труха Спорт»;
  • «Труха Crypto»;
  • «Доброго вечора, ми з України»;
  • «Русский корабль Иди нах*й»;
  • «Адвокат Мілер»;
  • «Киевский движ»;
  • «Батальйон Монако».

Також Лавриненко відмовився обговорювати умови оплати плаці співробітників «Трухи», але запевняє, що зарплата виплачується виключно у гривнях.

Теги: Telegram Арсен Аваков

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